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نهائى مصرى.. هانيا الحمامى تتأهل لمواجهة نور الشربينى فى جراسهوبر للاسكواش

10/21/2023 3:04:50 PM
(MENAFN- Youm7) تأهلت البطلة المصرية هانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الثالثة عالمياً لسيدات الاسكواش، إلى الدور النهائي ببطولة كأس جراسهوبر للاسكواش، التى تستضيفها زيورخ السويسرية خلال الفترة بين 17 إلى 22 أكتوبر الجارى، بقيمة جوائز مادية تقدر بـ110 آلاف دولار للرجال ومثلها للسيدات.



وفازت هانيا الحمامي على منافستها البلجيكية نيلي جليس في الدور نصف النهائي بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 47 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9, 11-4, 11-7.



بذلك تلتقي هانيا الحمامي مع مواطنتها نور الشربيني المصنفة الأولى في المباراة النهائية لتضمن مصر اللقب.



وفازت نور الشربيني في مباراة الدور نصف النهائي على منافستها الانجليزية جورجينا كيندي بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 24 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 12-10, 11-3, 11-4.



ويحمل الثنائي المصري، نور الشربيني لاعبة سبورتنج والمصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش، ومصطفى عسل لاعب الأهلي والمصنف الثالث عالمياً للرجال، لقب النسخة الأخيرة من بطولة كأس جراسهوبر.












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