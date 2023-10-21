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قمة (القاهرة للسلام): بناء توافق دولي من اجل وقف الحرب الدائرة في قطاع غزة

10/21/2023 3:04:45 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 21 - 10 (كونا) -- أكدت مصر اليوم السبت ان دعوتها لقمة (القاهرة للسلام) جاءت بهدف "بناء توافق دولى عابر للثقافات لوقف الحرب الدائرة في قطاع غزة ونبذ العنف والارهاب".
وذكرت الرئاسة المصرية في بيان ان قمة (القاهرة للسلام) دعت إلى وقف الحرب التي راح ضحيتها الآلاف من المدنيين الأبرياء وطالبت باحترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأكد البيان "الأهمية القصوى لحماية المدنيين وعدم تعريضهم للمخاطر والتهديدات واعطاء أولوية خاصة لنفاذ وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية وإيصالها إلى مستحقيها من أبناء قطاع غزة" محذرا من "مخاطر امتداد رقعة الصراع الحالي إلى مناطق أخرى في المنطقة".
وأعرب عن تطلع مصر لاطلاق المشاركين في المؤتمر "نداءا عالميا للسلام يتوافقون فيه على أهمية إعادة تقييم نمط التعامل الدولي مع القضية الفلسطينية على مدار العقود الماضية".
وشدد البيان في هذا الاطار على أهمية "الخروج من رحم الأزمة الراهنة بروح وإرادة سياسية جديدة تمهد الطريق لإطلاق عملية سلام حقيقية وجادة تفضي في أمد قريب ومنظور إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
ولفت إلى "القصور الذي اعترى المشهد الدولي طوال العقود الماضية في إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية والذي ركز على إدارة الصراع وليس إنهائه بشكل دائم".
واوضح ان المشهد الدولي اكتفى بطرح "حلول مؤقتة ومسكنات" لا ترقى لأدنى تطلعات شعب يعاني منذ أكثر من 80 عاما من الاحتلال ومحاولات طمس الهوية وفقدان الأمل.
وأضاف البيان ان "الحرب الجارية الآن كشفت عن التناقض والخلل في قيم المجتمع الدولي في التعامل مع الأزمات".
وتابع "بينما نرى هرولة وتنافس على سرعة إدانة قتل الأبرياء في مكان نجد ترددا غير مفهوم في إدانة نفس الفعل في مكان آخر بل نجد محاولات لتبرير هذا القتل كما لو كانت حياة الإنسان الفلسطيني أقل أهمية من حياة باقي البشر".
وأكد ان الأرواح التي تزهق كل يوم خلال الأزمة الراهنة والنساء والأطفال الذين يرتجفون رعبا تحت نيران القصف الجوي على مدار الساعة تقتضي ان تكون "استجابة المجتمع الدولى على قدر فداحة الحدث".
وشدد البيان على أن "حق الإنسان الفلسطيني ليس مستثنا ممن شملتهم قواعد القانون الدولي الإنساني أو الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان" داعيا إلى "ضرورة ان يتمتع الشعب الفلسطيني بكافة الحقوق التي تتمتع بها باقي الشعوب".
وعدد حقوق الشعب الفلسطيني بدءا "بالحق الأسمى وهو الحق في الحياة وحقه في أن يجد المسكن الآمن والرعاية الصحية اللائقة والتعليم لأبنائه وأن تكون له قبل كل شيء الحق في دولة تجسد هويته ويفخر بالانتماء لها".
وأعربت مصر صاحبة المبادرة بالدعوة إلى قمة (القاهرة للسلام) عن تقديرها العميق للدول والمنظمات التي استجابت لتلبية الدعوة رغم اعتبارات ضيق الوقت.
وأكدت أنها لن "تألو جهدا في استمرار العمل مع جميع الشركاء من أجل تحقيق الأهداف التي دعت إلى عقد هذه القمة مهما كانت الصعاب أو طال أمد الصراع".
وشددت مصر مجددا ب"المحافظة دوما على موقفها الراسخ الداعم للحقوق الفلسطينية والمؤمن بالسلام كخيار استراتيجي لا حياد أو تراجع عنه حتى تتحقق رؤية حل الدولتين".
وبحثت قمة (القاهرة للسلام) والتي جاءت بدعوة من مصر ومشاركة قادة ورؤساء حكومات ومبعوثي عدد من الدول الإقليمية والدولية التشاور والنظر فى سبل الدفع بجهود احتواء الأزمة المتفاقمة في قطاع غزة وخفض التصعيد العسكرى الذي راح ضحيته آلاف القتلى من المدنيين الأبرياء. (النهاية) م م / ن س ع

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