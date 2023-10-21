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برنامج الأغذية العالمي يدعو لاستمرار إدخال الإمدادات الغذائية إلى غزة

10/21/2023 3:04:44 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) روما - 21 - 10 (كونا) -- دعا برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة اليوم السبت إلى استمرار دخول قوافل المساعدات الإنسانية والإمدادات الحيوية إلى قطاع غزة مع تأمين العاملين الإنسانيين والمدنيين داخل القطاع.
جاء ذلك في بيان للبرنامج حيث رحب بفتح معبر (رفح) بين مصر وقطاع غزة ما مكن من إدخال 20 شاحنة محملة بالغذاء والمياه والإمدادات الأخرى التي تشتد الحاجة إليها والتي قدمها الهلال الأحمر المصري والأمم المتحدة لمئات الآلاف من الفلسطينيين الذين يكافحون وسط ظروف قاسية.
وشددت المديرة التنفيذية للبرنامج سيندي ماكين في البيان على "وجود حاجة ماسة إلى هذا الغذاء لأن الظروف داخل قطاع غزة كارثية حقا".
وقالت ماكين "إن هذه القافلة من الشاحنات يجب أن تكون من بين العديد من القوافل الاخرى كما يجب أن يسمح بوصول مستمر وآمن للعاملين في المجال الإنساني والمدنيين داخل غزة حتى نتمكن من إيصال هذا الغذاء إلى الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليه".
وأضاف البيان أن القافلة التي عبرت معبر (رفح) اليوم تضمنت ثلاث شاحنات تحمل إمدادات غذائية طارئة من برنامج الأغذية العالمي تكفي لإطعام 283 ألف شخص لمدة يوم واحد وتشمل الإمدادات التونة المعلبة ودقيق القمح والمعكرونة والفاصوليا المعلبة ومعجون الطماطم المعلبة.
وأوضح أن لدى برنامج الأغذية العالمي 930 طنا إضافيين من المواد الغذائية الطارئة قرب حدود (رفح) جاهزة لإدخالها إلى غزة عندما يسمح بالوصول إليها مرة أخرى مؤكدا أن "تلك المخزونات ضرورية لتعويض إمدادات برنامج الأغذية العالمي المتضائلة بسرعة داخل غزة".
وأشار إلى أن حوالي 520 ألف شخص تلقوا منذ بداية الأزمة مساعدات غذائية من البرنامج الأغذية العالمي الذي يعمل على توسيع عملياته لدعم 1ر1 مليون شخص في قطاع غزة خلال الشهرين المقبلين.
وذكر البيان أن هذه المساعدات تشمل الخبز الطازج الذي يتم تسليمه يوميا لسكان غزة في ملاجئ الأمم المتحدة في المناطق التي يسمح بالوصول إليها كما يقوم البرنامج بتزويد المخابز المتعاقدة معه بالدقيق.
كما يقدم برنامج الأغذية العالمي قسائم نقدية يمكن استبدالها في متاجر المواد الغذائية إذ تلقى حوالي 275 ألف شخص هذا النوع من المساعدة حتى الآن.
ولفت الى توقف العديد من المخابز في الأيام الأخيرة عن العمل في القطاع بسبب نقص الكهرباء والوقود كما تم قصف أحدها يوم الأربعاء الماضي مشددا على الحاجة إلى جلب المزيد من المواد الغذائية إلى غزة بشكل عاجل مع انخفاض المخزونات الغذائية التجارية. (النهاية)

م ن / أ م س



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