برنامج الأغذية العالمي يدعو لاستمرار إدخال الإمدادات الغذائية إلى غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) روما - 21 - 10 (كونا) -- دعا برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة اليوم السبت إلى استمرار دخول قوافل المساعدات الإنسانية والإمدادات الحيوية إلى قطاع غزة مع تأمين العاملين الإنسانيين والمدنيين داخل القطاع.
جاء ذلك في بيان للبرنامج حيث رحب بفتح معبر (رفح) بين مصر وقطاع غزة ما مكن من إدخال 20 شاحنة محملة بالغذاء والمياه والإمدادات الأخرى التي تشتد الحاجة إليها والتي قدمها الهلال الأحمر المصري والأمم المتحدة لمئات الآلاف من الفلسطينيين الذين يكافحون وسط ظروف قاسية.
وشددت المديرة التنفيذية للبرنامج سيندي ماكين في البيان على "وجود حاجة ماسة إلى هذا الغذاء لأن الظروف داخل قطاع غزة كارثية حقا".
وقالت ماكين "إن هذه القافلة من الشاحنات يجب أن تكون من بين العديد من القوافل الاخرى كما يجب أن يسمح بوصول مستمر وآمن للعاملين في المجال الإنساني والمدنيين داخل غزة حتى نتمكن من إيصال هذا الغذاء إلى الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليه".
وأضاف البيان أن القافلة التي عبرت معبر (رفح) اليوم تضمنت ثلاث شاحنات تحمل إمدادات غذائية طارئة من برنامج الأغذية العالمي تكفي لإطعام 283 ألف شخص لمدة يوم واحد وتشمل الإمدادات التونة المعلبة ودقيق القمح والمعكرونة والفاصوليا المعلبة ومعجون الطماطم المعلبة.
وأوضح أن لدى برنامج الأغذية العالمي 930 طنا إضافيين من المواد الغذائية الطارئة قرب حدود (رفح) جاهزة لإدخالها إلى غزة عندما يسمح بالوصول إليها مرة أخرى مؤكدا أن "تلك المخزونات ضرورية لتعويض إمدادات برنامج الأغذية العالمي المتضائلة بسرعة داخل غزة".
وأشار إلى أن حوالي 520 ألف شخص تلقوا منذ بداية الأزمة مساعدات غذائية من البرنامج الأغذية العالمي الذي يعمل على توسيع عملياته لدعم 1ر1 مليون شخص في قطاع غزة خلال الشهرين المقبلين.
وذكر البيان أن هذه المساعدات تشمل الخبز الطازج الذي يتم تسليمه يوميا لسكان غزة في ملاجئ الأمم المتحدة في المناطق التي يسمح بالوصول إليها كما يقوم البرنامج بتزويد المخابز المتعاقدة معه بالدقيق.
كما يقدم برنامج الأغذية العالمي قسائم نقدية يمكن استبدالها في متاجر المواد الغذائية إذ تلقى حوالي 275 ألف شخص هذا النوع من المساعدة حتى الآن.
ولفت الى توقف العديد من المخابز في الأيام الأخيرة عن العمل في القطاع بسبب نقص الكهرباء والوقود كما تم قصف أحدها يوم الأربعاء الماضي مشددا على الحاجة إلى جلب المزيد من المواد الغذائية إلى غزة بشكل عاجل مع انخفاض المخزونات الغذائية التجارية. (النهاية)
م ن / أ م س
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