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الرئيس التركي يبحث مع أمين حلف (ناتو) تطورات الاوضاع في غزة

10/21/2023 3:04:44 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) اسطنبول - 21 - 10 (كونا) -- بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس شتولتنبرغ اليوم السبت آخر تطورات الاوضاع في قطاع غزة.
وذكرت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية في بيان ان ذلك جاء في اتصال هاتفي بين الجانبين تناولا خلاله آخر التطورات في غزة والخطوات الواجب اتخاذها للحد من انتهاكات حقوق الإنسان وإيصال المساعدات الإنسانية دون انقطاع إلى المدنيين الأبرياء.
وشدد الرئيس أردوغان على ان مواقف الدول الغربية أدت إلى تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان في قطاع غزة مؤكدا ان "عدم بذل الدول جهودا لإيقاف الاحتلال الإسرائيلي سيتمخض عنه عواقب من الصعب تلافيها".
وقال أردوغان إنه "يتعين على الغرب والرأي العام العالمي التحرك في أسرع وقت ممكن لوضع حد للمآسي الإنسانية التي تحدث أمام أعيننا والتي يتم تجاهلها".
وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الجاري ما أدى إلى سقوط 4385 شهيدا من بينهم حوالي 500 شهيد في استهداف مستشفى (المعمداني) الثلاثاء الماضي وإصابة أكثر من 13561 آخرين. (النهاية)

ط ا / ن س ع



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