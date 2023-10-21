الرئيس التركي يبحث مع أمين حلف (ناتو) تطورات الاوضاع في غزة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) اسطنبول - 21 - 10 (كونا) -- بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس شتولتنبرغ اليوم السبت آخر تطورات الاوضاع في قطاع غزة.
وذكرت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية في بيان ان ذلك جاء في اتصال هاتفي بين الجانبين تناولا خلاله آخر التطورات في غزة والخطوات الواجب اتخاذها للحد من انتهاكات حقوق الإنسان وإيصال المساعدات الإنسانية دون انقطاع إلى المدنيين الأبرياء.
وشدد الرئيس أردوغان على ان مواقف الدول الغربية أدت إلى تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان في قطاع غزة مؤكدا ان "عدم بذل الدول جهودا لإيقاف الاحتلال الإسرائيلي سيتمخض عنه عواقب من الصعب تلافيها".
وقال أردوغان إنه "يتعين على الغرب والرأي العام العالمي التحرك في أسرع وقت ممكن لوضع حد للمآسي الإنسانية التي تحدث أمام أعيننا والتي يتم تجاهلها".
وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الجاري ما أدى إلى سقوط 4385 شهيدا من بينهم حوالي 500 شهيد في استهداف مستشفى (المعمداني) الثلاثاء الماضي وإصابة أكثر من 13561 آخرين. (النهاية)
ط ا / ن س ع
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