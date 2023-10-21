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ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يبعث برسالة شكر الى الرئيس المصري

10/21/2023 3:04:44 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 21 - 10 (كونا) -- بعث ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله برسالة إلى أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة عبر فيها سموه حفظه الله عن أعمق آيات الشكر وأصدق معاني الامتنان لما لقيه سموه حفظه الله والوفد المرافق من حفاوة أخوية وكرم ضيافة جسدتا ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات تاريخية وطيدة والتي تحظى برعاية دائمة واهتمام بالغ من حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.
كما أكد سموه حفظه الله على أن مبادرة قمة القاهرة للسلام أتت لتؤكد على الدور البارز لجمهورية مصر العربية الشقيقة على الساحتين الإقليمية والدولية خاصة في ظل ما تمر به منطقتنا من تحديات جسام وما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من عدوان مؤكدا سموه حفظه الله على موقف دولة الكويت المبدئي الثابت في دعم خيارات الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة.
متمنيا سموه حفظه الله لفخامته موفور الصحة وتمام العافية سائلا سموه المولى عز وجل أن يكلل بالتوفيق جهود فخامته لكل ما فيه خير ورفعة جمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق.(النهاية)

ط أ ب




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