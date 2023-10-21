ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يبعث برسالة شكر الى الرئيس المصري

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 21 - 10 (كونا) -- بعث ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله برسالة إلى أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة عبر فيها سموه حفظه الله عن أعمق آيات الشكر وأصدق معاني الامتنان لما لقيه سموه حفظه الله والوفد المرافق من حفاوة أخوية وكرم ضيافة جسدتا ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات تاريخية وطيدة والتي تحظى برعاية دائمة واهتمام بالغ من حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.
كما أكد سموه حفظه الله على أن مبادرة قمة القاهرة للسلام أتت لتؤكد على الدور البارز لجمهورية مصر العربية الشقيقة على الساحتين الإقليمية والدولية خاصة في ظل ما تمر به منطقتنا من تحديات جسام وما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من عدوان مؤكدا سموه حفظه الله على موقف دولة الكويت المبدئي الثابت في دعم خيارات الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة.
متمنيا سموه حفظه الله لفخامته موفور الصحة وتمام العافية سائلا سموه المولى عز وجل أن يكلل بالتوفيق جهود فخامته لكل ما فيه خير ورفعة جمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق.(النهاية)
ط أ ب
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