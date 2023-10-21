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ترحيب أممي بدخول أول قافلة إغاثة إلى غزة

10/21/2023 3:04:44 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 21 - 10 (كونا) -- رحب منسق الأمم المتحدة للاغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث اليوم السبت بإعلان دخول قافلة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة بفلسطين هي الأولى منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي الأخير في السابع من أكتوبر الجاري.
وقال غريفيث في بيان له إن ذلك يأتي بعد أيام من المفاوضات المكثفة مع جميع الأطراف المعنية لضمان استئناف وصول المساعدات إلى غزة في أقرب وقت ممكن وفي ظروف مناسبة.
وأعرب عن ثقته في أن هذه العملية ستكون "بداية لجهد مستدام لتوفير الإمدادات الأساسية - بما في ذلك الغذاء والماء والدواء والوقود - لسكان غزة بطريقة آمنة يمكن الاعتماد عليها وبدون شروط أو عوائق".
وأشار غريفيث إلى أن الوضع الإنساني في غزة قد وصل إلى مستويات "كارثية" بعد مرور أسبوعين على عدوان الاحتلال الإسرائيلي مشددا على أهمية وصول المساعدات إلى المحتاجين أينما كانوا في جميع أنحاء القطاع وعلى النطاق الملائم.
وأكد المسؤول الأممي أن سكان غزة واجهوا عقودا من المعاناة "ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يستمر في خذلانهم".
وتضم القافلة - المكونة من 20 شاحنة - إمدادات منقذة للحياة مقدمة من جمعية الهلال الأحمر المصري والأمم المتحدة وتمت الموافقة على عبورها معبر رفح الحدودي مع مصر واستلامها من قبل الهلال الأحمر الفلسطيني بدعم من الأمم المتحدة.
كانت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) قد ذكرت اليوم أن معبر رفح الحدودي فتح لإدخال شاحنات محملة بمستلزمات طبية وأدوية إلى قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان متواصل من الاحتلال الإسرائيلي منذ 15 يوما أدى إلى نزوح أكثر من مليون شخص وتدمير البنية التحتية بشكل كامل وانهيار في المنظومة الصحية. (النهاية)

ع س ت /ه س ص


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