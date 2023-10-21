ترحيب أممي بدخول أول قافلة إغاثة إلى غزة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 21 - 10 (كونا) -- رحب منسق الأمم المتحدة للاغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث اليوم السبت بإعلان دخول قافلة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة بفلسطين هي الأولى منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي الأخير في السابع من أكتوبر الجاري.
وقال غريفيث في بيان له إن ذلك يأتي بعد أيام من المفاوضات المكثفة مع جميع الأطراف المعنية لضمان استئناف وصول المساعدات إلى غزة في أقرب وقت ممكن وفي ظروف مناسبة.
وأعرب عن ثقته في أن هذه العملية ستكون "بداية لجهد مستدام لتوفير الإمدادات الأساسية - بما في ذلك الغذاء والماء والدواء والوقود - لسكان غزة بطريقة آمنة يمكن الاعتماد عليها وبدون شروط أو عوائق".
وأشار غريفيث إلى أن الوضع الإنساني في غزة قد وصل إلى مستويات "كارثية" بعد مرور أسبوعين على عدوان الاحتلال الإسرائيلي مشددا على أهمية وصول المساعدات إلى المحتاجين أينما كانوا في جميع أنحاء القطاع وعلى النطاق الملائم.
وأكد المسؤول الأممي أن سكان غزة واجهوا عقودا من المعاناة "ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يستمر في خذلانهم".
وتضم القافلة - المكونة من 20 شاحنة - إمدادات منقذة للحياة مقدمة من جمعية الهلال الأحمر المصري والأمم المتحدة وتمت الموافقة على عبورها معبر رفح الحدودي مع مصر واستلامها من قبل الهلال الأحمر الفلسطيني بدعم من الأمم المتحدة.
كانت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) قد ذكرت اليوم أن معبر رفح الحدودي فتح لإدخال شاحنات محملة بمستلزمات طبية وأدوية إلى قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان متواصل من الاحتلال الإسرائيلي منذ 15 يوما أدى إلى نزوح أكثر من مليون شخص وتدمير البنية التحتية بشكل كامل وانهيار في المنظومة الصحية. (النهاية)
ع س ت /ه س ص
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