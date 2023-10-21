(غزة تنتفض).. معرض فني بلون الدماء في مقر نقابة الفنانين والإعلاميين الكويتيين

الكويت - 21 - 10 (كونا) -- أدمعت ريشة فناني الكويت اليوم السبت بدموع حمراء اللون لتتناثر على لوحاتهم تعبيرا عن طغيان الكيان الصهيوني في غزة وقتل المدنيين من الشعب الفلسطيني. وأكد فنانون كويتيون وعرب شاركوا بأعمالهم الفنية المتنوعة في معرض (غزة تنتفض) في مقر نقابة الفنانين والإعلاميين الكويتيين رفضهم للطغيان وسط أجواء اختلطت ما بين الصمود والحزن والفخر والعروبة.(النهاية) ش ه د

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