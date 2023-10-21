الدوري الإنجليزي: (مانشستر سيتي) يفوز بصعوبة على (برايتون) ويستعيد الصدارة مؤقتا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 21 - 10 (كونا) -- استعاد (مانشستر سيتي) مؤقتا صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز (بريمرليغ) بعد فوز صعب على (برايتون) بهدفين لهدف واحد في مباراة الجولة التاسعة التي جمعتهما اليوم السبت على ملعب (الاتحاد).
وحسم أصحاب الأرض نتيجة المباراة مبكرا خلال الشوط الثاني بهدفي الأرجنتيني جوليان الفاريز في الدقيقة السابعة والنرويجي ايرلينغ هالا في الدقيقة ال19..
وقلص الضيوف النتيجة في الدقيقة 73 عن طريق اللاعب الإسباني انسو فاتي.
ورفع السيتي رصيده بهذا الفوز إلى 21 نقطة متقدما بفارق نقطة واحدة على كل من (ليفربول) و (توتنهام هوتسبر) و (آرسنال) على التوالي.
وفي مباريات أخرى لعبت اليوم ايضا فاز (نيوكاسل) على ضيفه (كريستال بالاس) برباعية نظيفة وفاز (برنتفورد) بثلاثية نظيفة على (بيرنلي) و فاز (وولفرهامبتون) على مضيفه (بورنموث) بهدفين مقابل هدف واحد في حين تعادل (نوتنغهام فورست) مع (لوتون تاون) بهدفين لكل منهما.
وبهذه النتائج صعد (نيوكاسل يونايتد) إلى المركز الخامس بمجموع 16 نقطة متقدما بفارق اربع نقاط على (كريستال بالاس) في المركز العاشر.
ويحتل (وولفرهامبتون) المركز 12 بمجموع 11 وبفارق نقطة على كل من (برينتفورد) في المركز ال14 و (نوتنغهام فورست) صاحب المركز ال15.
وفيما يحتل (لوتون تاون) المكز ال17 بخمس نقاط تراجع (بيرنلي) إلى المركز ال18 برصيد اربع نقاط متقدما بفارق نقطة على (بورنموث) بينما يحتل (شيفيلد يونايتد) المركز الأخير بنقطة واحدة وسيلعب مباراة هذه الجولة في وقت لاحق اليوم ضد ضيفه (مانشستر يونايتد).(النهاية)
م ر ن / ه س ص
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