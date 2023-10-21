وكالات أممية: المساعدات التي دخلت غزة غير كافية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 21 تشرين الأول (بترا)- قالت 5 وكالات تابعة للأمم المتحدة إن قافلة الإغاثة التي دخلت غزة اليوم عبر معبر رفح المصري، توفر مساعدات منقذة للحياة للمدنيين ولكنها ليست كافية على الإطلاق ولا تعد إلا بداية صغيرة.
وفي بيان صحفي مشترك، اليوم السبت، قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان وبرنامج الأغذية العالمي وصندوق الطفولة (اليونيسف) والصحة العالمية إن المساعدات تعد "شريان حياة" للبعض من مئات آلاف المدنيين في غزة فقط.
وقال البيان إن أكثر من 1.6مليون شخص في غزة يحتاجون بشكل حرج للإغاثة الإنسانية وإن الأطفال والنساء الحوامل وكبار السن ما زالوا أكثر الفئات ضعفا، مشيرا الى أن الأطفال يمثلون نحو نصف عدد سكان قطاع غزة.
يُذكر أن نحو ثلث سكان فلسطين كانوا يعانون من انعدام الأمن الغذائي قبل هذا الصراع في غزة.
ودعت وكالات الأمم المتحدة الـ 5 إلى وقف إطلاق النار لأغراض إنسانية وضمان وصول الإغاثة بشكل فوري وبدون عوائق بأنحاء قطاع غزة مشددة على ضرورة أن يكون تدفق المساعدات الإنسانية على نطاق واسع وبشكل مستدام.
-- (بترا)
م د/ب ع/ ع ط
21/10/2023 21:42:07
MENAFN21102023000117011021ID1107281035
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