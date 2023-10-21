وكالات أممية: المساعدات التي دخلت غزة غير كافية

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 21 تشرين الأول (بترا)- قالت 5 وكالات تابعة للأمم المتحدة إن قافلة الإغاثة التي دخلت غزة اليوم عبر معبر رفح المصري، توفر مساعدات منقذة للحياة للمدنيين ولكنها ليست كافية على الإطلاق ولا تعد إلا بداية صغيرة.

وفي بيان صحفي مشترك، اليوم السبت، قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان وبرنامج الأغذية العالمي وصندوق الطفولة (اليونيسف) والصحة العالمية إن المساعدات تعد "شريان حياة" للبعض من مئات آلاف المدنيين في غزة فقط.

وقال البيان إن أكثر من 1.6مليون شخص في غزة يحتاجون بشكل حرج للإغاثة الإنسانية وإن الأطفال والنساء الحوامل وكبار السن ما زالوا أكثر الفئات ضعفا، مشيرا الى أن الأطفال يمثلون نحو نصف عدد سكان قطاع غزة.

يُذكر أن نحو ثلث سكان فلسطين كانوا يعانون من انعدام الأمن الغذائي قبل هذا الصراع في غزة.

ودعت وكالات الأمم المتحدة الـ 5 إلى وقف إطلاق النار لأغراض إنسانية وضمان وصول الإغاثة بشكل فوري وبدون عوائق بأنحاء قطاع غزة مشددة على ضرورة أن يكون تدفق المساعدات الإنسانية على نطاق واسع وبشكل مستدام.

-- (بترا)

م د/ب ع/ ع ط

21/10/2023 21:42:07

