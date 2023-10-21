الصومال: مقتل 6 أشخاص بانفجار سيارة محملة بالمتفجرات

الصومال: مقتل 6 أشخاص بانفجار سيارة محملة بالمتفجرات
التاريخ
10/21/2023 3:04:24 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 21 تشرين الأول (بترا)- لقي 6 أشخاص مصرعهم، اليوم السبت، في انفجار سيارة محملة بالمتفجرات في منطقة عيلشا بيها في ضواحي العاصمة الصومالية مقديشو.
ووفقاً لوكالة الأنباء الصومالية، قال الناطق باسم الشرطة، صديق آدم علي دوديشي في بيان، إن القوات الأمنية ضبطت السيارة المحملة بالمتفجرات عند نقطة تفتيش أمنية، حيث كانت معدة لإدخالها إلى العاصمة مقديشو. وأشار إلى أن الانفجار أدى إلى مقتل 6 أشخاص، 4 منهم من الجنود، كما تسبب الانفجار في أضرار في الممتلكات.
--(بترا)
أ ن/أز / ع ط
21/10/2023 21:39:24
MENAFN21102023000117011021ID1107281034
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