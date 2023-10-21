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الصومال: مقتل 6 أشخاص بانفجار سيارة محملة بالمتفجرات

10/21/2023 3:04:24 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 21 تشرين الأول (بترا)- لقي 6 أشخاص مصرعهم، اليوم السبت، في انفجار سيارة محملة بالمتفجرات في منطقة عيلشا بيها في ضواحي العاصمة الصومالية مقديشو.
ووفقاً لوكالة الأنباء الصومالية، قال الناطق باسم الشرطة، صديق آدم علي دوديشي في بيان، إن القوات الأمنية ضبطت السيارة المحملة بالمتفجرات عند نقطة تفتيش أمنية، حيث كانت معدة لإدخالها إلى العاصمة مقديشو. وأشار إلى أن الانفجار أدى إلى مقتل 6 أشخاص، 4 منهم من الجنود، كما تسبب الانفجار في أضرار في الممتلكات.
--(بترا)
أ ن/أز / ع ط
21/10/2023 21:39:24

MENAFN21102023000117011021ID1107281034

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