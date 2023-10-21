صحة غزة: 130 طفل خداج يواجهون خطر الموت لنفاذ وقود المولدات
التاريخ
10/21/2023 3:04:24 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 21 تشرين الأول(بترا)-أمجد الشوا- قالت وزارة الصحة في غزة إن 130 طفل خداج في قطاع غزة يواجهون خطر الموت في ظل تعنت الاحتلال الإسرائيلي إدخال الوقود اللازم لتشغيل مولدات المستشفيات.
وأكدت الوزارة في خطاب استغاثي للعالم، أن عدم تزويد مولدات المستشفيات بالوقود، سيؤدي لموت هؤلاء الأطفال لا محال.
--(بترا)
ب ع/ع ط
21/10/2023 21:37:58
MENAFN21102023000117011021ID1107281033
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