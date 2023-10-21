صحة غزة: 130 طفل خداج يواجهون خطر الموت لنفاذ وقود المولدات

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 21 تشرين الأول(بترا)-أمجد الشوا- قالت وزارة الصحة في غزة إن 130 طفل خداج في قطاع غزة يواجهون خطر الموت في ظل تعنت الاحتلال الإسرائيلي إدخال الوقود اللازم لتشغيل مولدات المستشفيات.

وأكدت الوزارة في خطاب استغاثي للعالم، أن عدم تزويد مولدات المستشفيات بالوقود، سيؤدي لموت هؤلاء الأطفال لا محال.

--(بترا)

ب ع/ع ط

21/10/2023 21:37:58

