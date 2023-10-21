8 شهداء جراء قصف طائرات الاحتلال وسط قطاع غزة

8 شهداء جراء قصف طائرات الاحتلال وسط قطاع غزة
التاريخ
10/21/2023 3:04:22 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة21 تشرين الأول (بترا)- استشهد 8 مواطنين وأصيب آخرون مساء اليوم السبت، جراء قصف طائرات الاحتلال مطعما في النصيرات وسط قطاع غزة.
وقالت مصادر فلسطينية إنه تم انتشال جثامين 8 شهداء اضافة الى عدد من الجرحى في استهداف طائرات الاحتلال لمطعم لعائلة عقل في سوق النصيرات.
--(بترا)
أ ش/أز / ع ط
21/10/2023 20:59:08
MENAFN21102023000117011021ID1107281032
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