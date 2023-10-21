8 شهداء جراء قصف طائرات الاحتلال وسط قطاع غزة

غزة21 تشرين الأول (بترا)- استشهد 8 مواطنين وأصيب آخرون مساء اليوم السبت، جراء قصف طائرات الاحتلال مطعما في النصيرات وسط قطاع غزة. وقالت مصادر فلسطينية إنه تم انتشال جثامين 8 شهداء اضافة الى عدد من الجرحى في استهداف طائرات الاحتلال لمطعم لعائلة عقل في سوق النصيرات. --(بترا) أ ش/أز / ع ط 21/10/2023 20:59:08

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