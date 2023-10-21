الأطباء الأردنية الأميركية تقدم مليون دولار دعما للقطاع الصحي بغزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 21 تشرين الأول (بترا)- أعلنت جمعية الأطباء الأردنية الأميركية أنّه تم جمع مليون دولار في غضون 12 ساعة لدعم الرابطة الطبية الفلسطينية الأميركية في مهمتها لتعزيز خدمات الرعاية الصحية في غزة.

وقالت الجمعية في بيان اليوم السبت، إن هذه المبادرة التمويلية المهمة تبرز التزام الجمعية بدعم القضايا الإنسانية والرعاية الصحية، حيث أن قطاع غزة شهد تحديات عديدة في السنوات الأخيرة، وتأثر نظام الرعاية الصحية، بما في ذلك المستشفيات، إلى أقصى حد.

وأطلقت الرابطة الطبية الفلسطينية الأميركية المكرسة لدعم القطاع الصحي للمجتمع الفلسطيني مبادرة لتمويل الاحتياجات الطبية وتعزيز نظام الرعاية الصحية في غزة بهدف تخفيف المعاناة وتقديم المساعدة الطبية الحيوية للسكان في المنطقة.

وأضافت "لقد فاقمت أحداث العنف الأخيرة التحديات الموجودة أصلاً في نظام الرعاية الصحية في غزة وأحدثت انهيارا في الخدمات الطبية، فالأموال التي تمّ جمعها ضرورية لتقديم الإغاثة الفورية والتعامل مع الاحتياجات العاجلة لسكان المنطقة".

بدوره قال رئيس جمعية لأطباء الأردنية الأميركية الدكتور رائد حامد،"مهمتنا واضحة، أن نقف بتضامن مع الرابطة الطبية الفلسطينية الأميركية ونقدم الدعم المادي لتحسين الوضع الصحي في غزة".

وأكدت الجمعية بأنه سيتم توظيف الأموال التي تم جمعها فورا لشراء معدات طبية لإنقاذ الأرواح، وتوفير الاحتياجات الأساسية، وتقديم الدعم لأفراد الطاقم الطبي الذين يعملون بلا كلل في المناطق المتضررة.

--(بترا)

ع ح /أز/ ع ط

21/10/2023 20:50:12