الأطباء الأردنية الأميركية تقدم مليون دولار دعما للقطاع الصحي بغزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 21 تشرين الأول (بترا)- أعلنت جمعية الأطباء الأردنية الأميركية أنّه تم جمع مليون دولار في غضون 12 ساعة لدعم الرابطة الطبية الفلسطينية الأميركية في مهمتها لتعزيز خدمات الرعاية الصحية في غزة.
وقالت الجمعية في بيان اليوم السبت، إن هذه المبادرة التمويلية المهمة تبرز التزام الجمعية بدعم القضايا الإنسانية والرعاية الصحية، حيث أن قطاع غزة شهد تحديات عديدة في السنوات الأخيرة، وتأثر نظام الرعاية الصحية، بما في ذلك المستشفيات، إلى أقصى حد.
وأطلقت الرابطة الطبية الفلسطينية الأميركية المكرسة لدعم القطاع الصحي للمجتمع الفلسطيني مبادرة لتمويل الاحتياجات الطبية وتعزيز نظام الرعاية الصحية في غزة بهدف تخفيف المعاناة وتقديم المساعدة الطبية الحيوية للسكان في المنطقة.
وأضافت "لقد فاقمت أحداث العنف الأخيرة التحديات الموجودة أصلاً في نظام الرعاية الصحية في غزة وأحدثت انهيارا في الخدمات الطبية، فالأموال التي تمّ جمعها ضرورية لتقديم الإغاثة الفورية والتعامل مع الاحتياجات العاجلة لسكان المنطقة".
بدوره قال رئيس جمعية لأطباء الأردنية الأميركية الدكتور رائد حامد،"مهمتنا واضحة، أن نقف بتضامن مع الرابطة الطبية الفلسطينية الأميركية ونقدم الدعم المادي لتحسين الوضع الصحي في غزة".
وأكدت الجمعية بأنه سيتم توظيف الأموال التي تم جمعها فورا لشراء معدات طبية لإنقاذ الأرواح، وتوفير الاحتياجات الأساسية، وتقديم الدعم لأفراد الطاقم الطبي الذين يعملون بلا كلل في المناطق المتضررة.
--(بترا)
ع ح /أز/ ع ط
21/10/2023 20:50:12
MENAFN21102023000117011021ID1107281031
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