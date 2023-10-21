المنتخب العسكري للجوجيتسو يشارك بالبطولة العربية

عمان 21 تشرين الأول (بترا)- غادر وفد المنتخب العسكري للجيوجيتسو عمان، اليوم السبت، إلى الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في البطولة العربية العسكرية الأولي للجيوجيتسو أبوطبي والتي تنطلق غدا وتستمر حتى 28 من الشهر الحالي. ويسعى المنتخب العسكري لتحقيق نتائج لافتة في البطولة التي تشهد مشاركة نخبة من اللاعبين العرب. --(بترا) خ خ/أز/ ع ط 21/10/2023 20:41:07

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