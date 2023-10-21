المنتخب العسكري للجوجيتسو يشارك بالبطولة العربية
التاريخ
10/21/2023 3:04:22 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 21 تشرين الأول (بترا)- غادر وفد المنتخب العسكري للجيوجيتسو عمان، اليوم السبت، إلى الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في البطولة العربية العسكرية الأولي للجيوجيتسو أبوطبي والتي تنطلق غدا وتستمر حتى 28 من الشهر الحالي.
ويسعى المنتخب العسكري لتحقيق نتائج لافتة في البطولة التي تشهد مشاركة نخبة من اللاعبين العرب.
--(بترا)
خ خ/أز/ ع ط
21/10/2023 20:41:07
MENAFN21102023000117011021ID1107281030
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