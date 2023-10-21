برلين ترسل قوات للشرق الأوسط تحسباً لإجلاء مواطنين من لبنان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 21 تشرين الأول (بترا)- نقل الجيش الألماني قوات إضافية إلى قبرص تحسباً لعمليات إجلاء محتملة لمواطنين ألمان من الشرق الأوسط، خصوصًا من لبنان، وسط تصاعد التوتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

ووفقاً لـ(دويتشه فيله)، كتبت وزارة الدفاع الألمانية عبر منصة إكس، اليوم السبت، أن نقل القوات يزيد قدرات الجيش على الإدارة والسيطرة والتخطيط حال الحاجة لعمليات إجلاء، مشيرة إلى إمكانية مغادرة المواطنين الألمان من لبنان على متن الخطوط الجوية المدنية.

--(بترا)

أ ن/أز/ ع ط

21/10/2023 20:40:14