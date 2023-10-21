Saturday, 21 October 2023 11:19 GMT

برلين ترسل قوات للشرق الأوسط تحسباً لإجلاء مواطنين من لبنان

10/21/2023 3:04:19 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 21 تشرين الأول (بترا)- نقل الجيش الألماني قوات إضافية إلى قبرص تحسباً لعمليات إجلاء محتملة لمواطنين ألمان من الشرق الأوسط، خصوصًا من لبنان، وسط تصاعد التوتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية.
ووفقاً لـ(دويتشه فيله)، كتبت وزارة الدفاع الألمانية عبر منصة إكس، اليوم السبت، أن نقل القوات يزيد قدرات الجيش على الإدارة والسيطرة والتخطيط حال الحاجة لعمليات إجلاء، مشيرة إلى إمكانية مغادرة المواطنين الألمان من لبنان على متن الخطوط الجوية المدنية.
--(بترا)
أ ن/أز/ ع ط
21/10/2023 20:40:14

MENAFN21102023000117011021ID1107281029

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث