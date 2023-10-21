برلين ترسل قوات للشرق الأوسط تحسباً لإجلاء مواطنين من لبنان

برلين ترسل قوات للشرق الأوسط تحسباً لإجلاء مواطنين من لبنان
التاريخ
10/21/2023 3:04:19 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 21 تشرين الأول (بترا)- نقل الجيش الألماني قوات إضافية إلى قبرص تحسباً لعمليات إجلاء محتملة لمواطنين ألمان من الشرق الأوسط، خصوصًا من لبنان، وسط تصاعد التوتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية.
ووفقاً لـ(دويتشه فيله)، كتبت وزارة الدفاع الألمانية عبر منصة إكس، اليوم السبت، أن نقل القوات يزيد قدرات الجيش على الإدارة والسيطرة والتخطيط حال الحاجة لعمليات إجلاء، مشيرة إلى إمكانية مغادرة المواطنين الألمان من لبنان على متن الخطوط الجوية المدنية.
--(بترا)
أ ن/أز/ ع ط
21/10/2023 20:40:14
MENAFN21102023000117011021ID1107281029
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.