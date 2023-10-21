أمين عام الأشغال يتفقد سير العمل في مشاريع بعمان والزرقاء والمفرق وجرش

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 21 تشرين الأول (بترا)-تفقد أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان الدكتور جمال قطيشات، اليوم السبت، سير العمل بمشروع الباص سريع التردد "عمان-الزرقاء"، حيث جال على عدد من مواقع العمل واستعرض مع المقاولين العاملين في المشروع أبرز التحديات التي تواجههم .

واكد القطيشات أهمية تسريع وتيرة العمل وتعزيز عناصر السلامة العامة في مواقع الإنشاءات.

وفي محافظة المفرق أطلع قطيشات على المشكلة المستمرة التي يعاني منها جسر الشيخ سعود القاضي "نفق حوشا" الذي شهد خلال مواسم الشتاء الماضية إغلاقات بسبب ارتفاع منسوب المياه فيه.

وطلب قطيشات من الكوادر الفنية اجراء دراسة فنية متكاملة للمنطقة لتحديد أفضل الحلول الممكنة لتفادي تكرار إغلاق النفق بسبب مياه الأمطار.

كما تفقد قطيشات أعمال التشطيبات النهائية لمشروع إعادة تأهيل طريق النعيمة-بلعما الذي انتهت الوزارة تقريبا من تنفيذه وتعمل حاليا على تأثيثه بعناصر السلامة المرورية وتجهيز المداخل من والى القرى الواقعة عليه.

وعلى طريق عمان-جرش تفقد الأمين العام، سير العمل في مشروع معالجة انزلاق الجعيدية، حيث استمع إلى إيجاز عن سير الأعمال بالمشروع التي تشمل معالجة مناطق الانزلاقات في المنطقة من تقاطع شارع الأردن وحتى جسر سلحوب من خلال تنفيذ أعمال حفريات عامة لمناطق الانزلاق وإنهائها على شكل بسطات حسب المناسيب والأبعاد الهندسية وإعادة إنشاء طبقات الطريق في المناطق المتضررة وتنفيذ أعمال جدران حجرية وتعزيزه بعناصر السلامة العامة.

- -(بترا)

م ح/أز/ ع ط

21/10/2023 20:35:46

