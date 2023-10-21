أمين عام الأشغال يتفقد سير العمل في مشاريع بعمان والزرقاء والمفرق وجرش

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 21 تشرين الأول (بترا)-تفقد أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان الدكتور جمال قطيشات، اليوم السبت، سير العمل بمشروع الباص سريع التردد "عمان-الزرقاء"، حيث جال على عدد من مواقع العمل واستعرض مع المقاولين العاملين في المشروع أبرز التحديات التي تواجههم .
واكد القطيشات أهمية تسريع وتيرة العمل وتعزيز عناصر السلامة العامة في مواقع الإنشاءات.
وفي محافظة المفرق أطلع قطيشات على المشكلة المستمرة التي يعاني منها جسر الشيخ سعود القاضي "نفق حوشا" الذي شهد خلال مواسم الشتاء الماضية إغلاقات بسبب ارتفاع منسوب المياه فيه.
وطلب قطيشات من الكوادر الفنية اجراء دراسة فنية متكاملة للمنطقة لتحديد أفضل الحلول الممكنة لتفادي تكرار إغلاق النفق بسبب مياه الأمطار.
كما تفقد قطيشات أعمال التشطيبات النهائية لمشروع إعادة تأهيل طريق النعيمة-بلعما الذي انتهت الوزارة تقريبا من تنفيذه وتعمل حاليا على تأثيثه بعناصر السلامة المرورية وتجهيز المداخل من والى القرى الواقعة عليه.
وعلى طريق عمان-جرش تفقد الأمين العام، سير العمل في مشروع معالجة انزلاق الجعيدية، حيث استمع إلى إيجاز عن سير الأعمال بالمشروع التي تشمل معالجة مناطق الانزلاقات في المنطقة من تقاطع شارع الأردن وحتى جسر سلحوب من خلال تنفيذ أعمال حفريات عامة لمناطق الانزلاق وإنهائها على شكل بسطات حسب المناسيب والأبعاد الهندسية وإعادة إنشاء طبقات الطريق في المناطق المتضررة وتنفيذ أعمال جدران حجرية وتعزيزه بعناصر السلامة العامة.
- -(بترا)
م ح/أز/ ع ط
21/10/2023 20:35:46
MENAFN21102023000117011021ID1107281028
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