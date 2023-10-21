ألمانيا:دخول قافلة المساعدات الإنسانية لغزة يعد بارقة أمل

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 21 تشرين الأول (بترا)- قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إن دخول أول قافلة مساعدات إنسانية لقطاع غزة يعتبر بارقة أمل في هذه الساعات العصيبة.
وقالت بيربوك، عقب عودتها من مصر، عبر منصة إكس، اليوم السبت، "نوجه الشكر لكل من ساهم ويواصل العمل بأسرع ما يمكن لتوسيع نطاق المساعدات، نظراً لأن السكان المدنيين في غزة يفتقرون إلى كل شيء".
وقال شهود عيان لـ(رويترز) إن الهلال الأحمر الفلسطيني فتش الشاحنات، قبل توجهها إلى الأشخاص الذين سيستفيدون منها في المناطق السكنية.
وفي وقت سابق اليوم، دخلت أول قافلة مساعدات إنسانية لقطاع غزة عبر معبر رفح من مصر، وتضمنت 20 شاحنة محملة بأدوية ومستلزمات طبية ومواد غذائية.
وتتولى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" توزيع المساعدات، بحسب الهلال الأحمر المصري.
--(بترا)
رصد/أ ن/ب ع / ع ط
21/10/2023 20:32:44
MENAFN21102023000117011021ID1107281027
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