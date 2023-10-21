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ألمانيا:دخول قافلة المساعدات الإنسانية لغزة يعد بارقة أمل

10/21/2023 3:04:18 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 21 تشرين الأول (بترا)- قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إن دخول أول قافلة مساعدات إنسانية لقطاع غزة يعتبر بارقة أمل في هذه الساعات العصيبة.
وقالت بيربوك، عقب عودتها من مصر، عبر منصة إكس، اليوم السبت، "نوجه الشكر لكل من ساهم ويواصل العمل بأسرع ما يمكن لتوسيع نطاق المساعدات، نظراً لأن السكان المدنيين في غزة يفتقرون إلى كل شيء".
وقال شهود عيان لـ(رويترز) إن الهلال الأحمر الفلسطيني فتش الشاحنات، قبل توجهها إلى الأشخاص الذين سيستفيدون منها في المناطق السكنية.
وفي وقت سابق اليوم، دخلت أول قافلة مساعدات إنسانية لقطاع غزة عبر معبر رفح من مصر، وتضمنت 20 شاحنة محملة بأدوية ومستلزمات طبية ومواد غذائية.
وتتولى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" توزيع المساعدات، بحسب الهلال الأحمر المصري.
--(بترا)
رصد/أ ن/ب ع / ع ط
21/10/2023 20:32:44

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