فوزان لفريقي عمان وحرثا بدوري السيدات لكرة اليد

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 21 تشرين الأول (بترا)- فاز فريق عمان على كفرسوم بنتيجة 30-19 في المباراة التي جرت اليوم السبت، في صالة مدينة الحسن الرياضية في إربد، ضمن لقاءات مرحلة الإياب لدوري أندية السيدات لكرة اليد.

وفي مباراة أخرى جرت بذات الصالة، فاز فريق حرثا على فريق الفجر بنتيجة 25-13.

--(بترا)

خ خ/ب ع/ ع ط

21/10/2023 20:28:34