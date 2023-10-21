فوزان لفريقي عمان وحرثا بدوري السيدات لكرة اليد
التاريخ
10/21/2023 3:04:17 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 21 تشرين الأول (بترا)- فاز فريق عمان على كفرسوم بنتيجة 30-19 في المباراة التي جرت اليوم السبت، في صالة مدينة الحسن الرياضية في إربد، ضمن لقاءات مرحلة الإياب لدوري أندية السيدات لكرة اليد.
وفي مباراة أخرى جرت بذات الصالة، فاز فريق حرثا على فريق الفجر بنتيجة 25-13.
--(بترا)
خ خ/ب ع/ ع ط
21/10/2023 20:28:34
MENAFN21102023000117011021ID1107281026
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