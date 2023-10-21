البطريرك ثيوفيلوس ورئيس أساقفة كانتربري يدعوان لوقف العدوان على غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 21 تشرين الأول (بترا)- بحث بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن ثيوفيلوس الثالث، اليوم السبت رئيس اساقفة كانتربري جاستن ويلبي، في مقر بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية في مدينة القدس، تداعيات العدوان على غزة والاعتداء على المستشفيات ودور العبادة فيها.
وقالت بطريركية الروم الارثوذوكس في بيان لها، إن هذه الزيارة تأتي في ظل أزمة إنسانية حادة أعقبت مأساة قصف المستشفى الأهلي الانجليكاني والهجوم الجوي الإسرائيلي على مجمع الكنيسة الأرثوذكسية في مدينة غزة.
كما تأتي الزيارة، في إطار الوحدة المسيحية وسط الحرب التي تعصف بالأراضي المقدسة خاصة قطاع غزة.
وكان لقاء عقد ليلة أمس مع بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس بمشاركة رئيس اساقفة كانتربري، اصدرت القيادات الروحية بيانا موحدا أكدوا خلاله عن تعبيرهم "بأشد العبارات إدانتهم للضربات الإسرائيلية التي استهدفت بدون سابق إنذار مجمع كنيسة القديس بورفيريوس الأرثوذكسية في غزة.
ودعوا إلى وقف فوري لإطلاق النار وحماية حياة جميع المدنيين، مع تسليط الضوء على اعتباراتهم الانسانية والأخلاقية والدينية التي ينبع منها موقفهم الثابت والراسخ، والتزامهم الكامل والثابت بتقديم المساعدة والملجأ والدعم لجميع المدنيين، على الرغم من الضغوط الاسرائيلية المتزايدة عليهم لإخلاء مؤسساتهم الكنسية من اللاجئين اليها نتيجة قصف منازلهم.
وتشارك القادة الروحيين بصلاة من أجل إنهاء أعمال العنف والحرب وبناء مستقبل أكثر إشراقا وأمنا للمدنيين، معربين عن امتنانهم العميق لتضامن رئيس الأساقفة مع سكان الأراضي المقدسة في هذه الأوقات الصعبة.
--(بترا)
م ف/ب ع/ ع ط
21/10/2023 20:26:42
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