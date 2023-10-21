البطريرك ثيوفيلوس ورئيس أساقفة كانتربري يدعوان لوقف العدوان على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 21 تشرين الأول (بترا)- بحث بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن ثيوفيلوس الثالث، اليوم السبت رئيس اساقفة كانتربري جاستن ويلبي، في مقر بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية في مدينة القدس، تداعيات العدوان على غزة والاعتداء على المستشفيات ودور العبادة فيها.

وقالت بطريركية الروم الارثوذوكس في بيان لها، إن هذه الزيارة تأتي في ظل أزمة إنسانية حادة أعقبت مأساة قصف المستشفى الأهلي الانجليكاني والهجوم الجوي الإسرائيلي على مجمع الكنيسة الأرثوذكسية في مدينة غزة.

كما تأتي الزيارة، في إطار الوحدة المسيحية وسط الحرب التي تعصف بالأراضي المقدسة خاصة قطاع غزة.

وكان لقاء عقد ليلة أمس مع بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس بمشاركة رئيس اساقفة كانتربري، اصدرت القيادات الروحية بيانا موحدا أكدوا خلاله عن تعبيرهم "بأشد العبارات إدانتهم للضربات الإسرائيلية التي استهدفت بدون سابق إنذار مجمع كنيسة القديس بورفيريوس الأرثوذكسية في غزة.

ودعوا إلى وقف فوري لإطلاق النار وحماية حياة جميع المدنيين، مع تسليط الضوء على اعتباراتهم الانسانية والأخلاقية والدينية التي ينبع منها موقفهم الثابت والراسخ، والتزامهم الكامل والثابت بتقديم المساعدة والملجأ والدعم لجميع المدنيين، على الرغم من الضغوط الاسرائيلية المتزايدة عليهم لإخلاء مؤسساتهم الكنسية من اللاجئين اليها نتيجة قصف منازلهم.

وتشارك القادة الروحيين بصلاة من أجل إنهاء أعمال العنف والحرب وبناء مستقبل أكثر إشراقا وأمنا للمدنيين، معربين عن امتنانهم العميق لتضامن رئيس الأساقفة مع سكان الأراضي المقدسة في هذه الأوقات الصعبة.

--(بترا)

م ف/ب ع/ ع ط

21/10/2023 20:26:42