حوارية في اربد حول أهمية الإصلاح الإداري

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 21 تشرين الأول (بترا)- نظم مركز شباب لواء الوسطية غربي اربد، اليوم السبت، جلسة حوارية تناولت أهمية الإصلاح الإداري، بمشاركة 30 شاباً من أعضاء المركز .
وأكد المحامي خالد البشايرة، أهمية دور الإصلاح الإداري والسياسي الذي يتوافق مع الرؤى الملكية السامية في الحاجة الملحة للإصلاح لاستكمال عملية النمو والتطوير في مختلف المجالات.
وأشار إلى أن أبرز عوامل الإصلاح الإداري يتمثل في التخلص من البيروقراطية وتبسيط الإجراءات في الوزارات والمؤسسات بحيث يتم اتخاذ القرار ضمن مدة زمنية محددة، والقضاء على سياسة مراجعة المواطن لعدة مؤسسات حكومية لإنجاز معاملته، ووضع اليد على مواطن الخلل والفجوات.
وقال إن صلاح المؤسسات ونمائها يتوقف على حسن إدارتها، وتوجيه كفاياتها، وتفعيل مواردها، وتكريس الشفافية، ومحاربة الفساد والمحسوبية، ولغة المصالح، وتعزيز أدوات الرقابة بمؤسسات الدولة، لضمان الأداء الفاعل والشفاف، وبالتالي ضمان عمل جهاز الحكومة بكفاءة وفعالية.
وتخلل الورشة حوار مع الشباب المشاركين حول انعكاسات الإصلاح الإداري ودوره في تحقيق التنمية الشاملة .
-- ( بترا )
أ غ / أز/ع ط
21/10/2023 20:24:38
MENAFN21102023000117011021ID1107281024
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