حوارية في اربد حول أهمية الإصلاح الإداري

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 21 تشرين الأول (بترا)- نظم مركز شباب لواء الوسطية غربي اربد، اليوم السبت، جلسة حوارية تناولت أهمية الإصلاح الإداري، بمشاركة 30 شاباً من أعضاء المركز .

وأكد المحامي خالد البشايرة، أهمية دور الإصلاح الإداري والسياسي الذي يتوافق مع الرؤى الملكية السامية في الحاجة الملحة للإصلاح لاستكمال عملية النمو والتطوير في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن أبرز عوامل الإصلاح الإداري يتمثل في التخلص من البيروقراطية وتبسيط الإجراءات في الوزارات والمؤسسات بحيث يتم اتخاذ القرار ضمن مدة زمنية محددة، والقضاء على سياسة مراجعة المواطن لعدة مؤسسات حكومية لإنجاز معاملته، ووضع اليد على مواطن الخلل والفجوات.

وقال إن صلاح المؤسسات ونمائها يتوقف على حسن إدارتها، وتوجيه كفاياتها، وتفعيل مواردها، وتكريس الشفافية، ومحاربة الفساد والمحسوبية، ولغة المصالح، وتعزيز أدوات الرقابة بمؤسسات الدولة، لضمان الأداء الفاعل والشفاف، وبالتالي ضمان عمل جهاز الحكومة بكفاءة وفعالية.

وتخلل الورشة حوار مع الشباب المشاركين حول انعكاسات الإصلاح الإداري ودوره في تحقيق التنمية الشاملة .

-- ( بترا )

أ غ / أز/ع ط

21/10/2023 20:24:38