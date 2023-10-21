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مسؤول أممي: أهل غزة واجهوا عقودا من المعاناة ولا يمكن الاستمرار بخذلانهم

10/21/2023 3:04:11 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 21 تشرين الأول (بترا)- قال منسق الشؤون الإنسانية الأممي، مارتن غريفث، إن شعب غزة عانى من عقود من المعاناة، ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يستمر في خذلانهم.
ورحب غريفث بدخول قافلة مساعدات إلى غزة، مكونة من 20 شاحنة، وتضم إمدادات منقذة للحياة مقدمة من الهلال الأحمر المصري والأمم المتحدة.
وأعرب غريفث عن ثقته بأن عملية التسليم ستكون بداية لجهد مستدام لتوفير الإمدادات الأساسية، بما في ذلك الغذاء والماء والدواء والوقود لشعب غزة، بطريقة آمنة ويمكن الاعتماد عليها وغير مشروطة ودون عوائق.
وقال المسؤول الأممي إنه بعد مرور أسبوعين على بدء العدوان الإسرائيلي، وصل الوضع الإنساني في غزة إلى مستويات كارثية، مؤكدا أهمية وصول المساعدات إلى الأشخاص المحتاجين أينما كانوا في جميع أنحاء غزة.
-- (بترا)
م د/ب ع
21/10/2023 19:35:52

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