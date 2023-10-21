مسؤول أممي: أهل غزة واجهوا عقودا من المعاناة ولا يمكن الاستمرار بخذلانهم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 21 تشرين الأول (بترا)- قال منسق الشؤون الإنسانية الأممي، مارتن غريفث، إن شعب غزة عانى من عقود من المعاناة، ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يستمر في خذلانهم.
ورحب غريفث بدخول قافلة مساعدات إلى غزة، مكونة من 20 شاحنة، وتضم إمدادات منقذة للحياة مقدمة من الهلال الأحمر المصري والأمم المتحدة.
وأعرب غريفث عن ثقته بأن عملية التسليم ستكون بداية لجهد مستدام لتوفير الإمدادات الأساسية، بما في ذلك الغذاء والماء والدواء والوقود لشعب غزة، بطريقة آمنة ويمكن الاعتماد عليها وغير مشروطة ودون عوائق.
وقال المسؤول الأممي إنه بعد مرور أسبوعين على بدء العدوان الإسرائيلي، وصل الوضع الإنساني في غزة إلى مستويات كارثية، مؤكدا أهمية وصول المساعدات إلى الأشخاص المحتاجين أينما كانوا في جميع أنحاء غزة.
-- (بترا)
م د/ب ع
21/10/2023 19:35:52
MENAFN21102023000117011021ID1107281023
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.