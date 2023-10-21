التربية والبكالوريا تتفقان على تطبيق برنامج الدبلوم بمدارس الملك عبدالله للتميز

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 21 تشرين الأول (بترا)-وقعت وزارة التربية والتعليم ومنظمة البكالوريا الدولية اتفاقية تفاهم لتطبيق برنامج دبلوما البكالوريا الدولية في مدارس الملك عبد الله الثاني للتميز.
ووقع الاتفاقية عن الوزارة وزيرها الدكتور عزمي محافظة، وعن البكالوريا الدولية مديرها العام أولي بيكا هاينونن.
وحضر التوقيع أمين عام الوزارة الدكتور نواف العجارمة ومدير إدارة التعليم الدكتور فيصل الهواري ومدير إدارة الشؤون القانونية الدكتور مصطفى الروسان، وفاطمة قطاونة وعن البكالوريا الدولية مدير أول للتطوير والاعتراف والتقييم الرقمي ماري تادرس، ومدير للتطوير والاعتراف الدكتورة كوثر سعد الدين، كما حضرت التوقيع ، رئيسة اتحاد مدارس البكالوريا الدولية في الأردن، الدكتورة اليس عبود فروجي.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى بناء علاقة من التعاون بين الوزارة والبكالوريا الدولية وإتاحة الفرصة لمدارس الملك عبد الله الثاني للتميز لتطبيق برامج البكالوريا الدولية بدء بدبلوما البكالوريا الدولية، بالإضافة إلى تدريب العاملين في الوزارة، وبحث فرص التعاون المشترك بين مدارس البكالوريا الدولية الخاصة والمدارس الحكومية، وبحث أي اهتمامات مشتركة أو مشاريع أخرى تدعم تطور قطاع التعليم في الأردن.
وأعرب الدكتور محافظة عن إعجابه بجودة برامج وخريجي البكالوريا الدولية بما يمتلكونه من مهارات تؤهلهم للعمل والأبداع.
من جانبه أكد المدير العام للبكالوريا الدولية أهمية التعاون المشترك بين وزارة التربية والتعليم والمنظمة لتطبيق البرامج، علما أن برامج البكالوريا الدولية تركز على تأصيل الهوية والثقافة واللغة الأولى لدى الطلبة كسبيل لاحترام الاختلاف والثقافات الأخرى.
وعبرت الدكتورة عبود عن استعداد مدارس البكالوريا الدولية في الأردن لتقديم كافة الدعم لمدارس الملك عبد الله الثاني للتميز، الأمر الذي أكده مدير عام البكالوريا الدولية حيث ان هناك أكثر من 100 معلم ومعلمة أردنيين ينتسبون لشبكة معلمي البكالوريا الدولية سواء كمدربين، ممتحنين، أو مستشارين لتطبيق البرامج.
--(بتر)
ع س/أز/ ع ط
21/10/2023 20:22:09
MENAFN21102023000117011021ID1107281022
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