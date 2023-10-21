التربية والبكالوريا تتفقان على تطبيق برنامج الدبلوم بمدارس الملك عبدالله للتميز

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 21 تشرين الأول (بترا)-وقعت وزارة التربية والتعليم ومنظمة البكالوريا الدولية اتفاقية تفاهم لتطبيق برنامج دبلوما البكالوريا الدولية في مدارس الملك عبد الله الثاني للتميز.

ووقع الاتفاقية عن الوزارة وزيرها الدكتور عزمي محافظة، وعن البكالوريا الدولية مديرها العام أولي بيكا هاينونن.

وحضر التوقيع أمين عام الوزارة الدكتور نواف العجارمة ومدير إدارة التعليم الدكتور فيصل الهواري ومدير إدارة الشؤون القانونية الدكتور مصطفى الروسان، وفاطمة قطاونة وعن البكالوريا الدولية مدير أول للتطوير والاعتراف والتقييم الرقمي ماري تادرس، ومدير للتطوير والاعتراف الدكتورة كوثر سعد الدين، كما حضرت التوقيع ، رئيسة اتحاد مدارس البكالوريا الدولية في الأردن، الدكتورة اليس عبود فروجي.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى بناء علاقة من التعاون بين الوزارة والبكالوريا الدولية وإتاحة الفرصة لمدارس الملك عبد الله الثاني للتميز لتطبيق برامج البكالوريا الدولية بدء بدبلوما البكالوريا الدولية، بالإضافة إلى تدريب العاملين في الوزارة، وبحث فرص التعاون المشترك بين مدارس البكالوريا الدولية الخاصة والمدارس الحكومية، وبحث أي اهتمامات مشتركة أو مشاريع أخرى تدعم تطور قطاع التعليم في الأردن.

وأعرب الدكتور محافظة عن إعجابه بجودة برامج وخريجي البكالوريا الدولية بما يمتلكونه من مهارات تؤهلهم للعمل والأبداع.

من جانبه أكد المدير العام للبكالوريا الدولية أهمية التعاون المشترك بين وزارة التربية والتعليم والمنظمة لتطبيق البرامج، علما أن برامج البكالوريا الدولية تركز على تأصيل الهوية والثقافة واللغة الأولى لدى الطلبة كسبيل لاحترام الاختلاف والثقافات الأخرى.

وعبرت الدكتورة عبود عن استعداد مدارس البكالوريا الدولية في الأردن لتقديم كافة الدعم لمدارس الملك عبد الله الثاني للتميز، الأمر الذي أكده مدير عام البكالوريا الدولية حيث ان هناك أكثر من 100 معلم ومعلمة أردنيين ينتسبون لشبكة معلمي البكالوريا الدولية سواء كمدربين، ممتحنين، أو مستشارين لتطبيق البرامج.

--(بتر)

ع س/أز/ ع ط

21/10/2023 20:22:09