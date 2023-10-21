Saturday, 21 October 2023 11:18 GMT

ممثلة اليونيسيف بفلسطين: مليون طفل في غزة بحاجة للحماية

10/21/2023 3:04:08 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 21 تشرين الأول (بترا)- قالت الممثلة الخاصة لليونيسف في فلسطين، لوتشيا إلمي، اليوم السبت، إن مليون طفل في قطاع غزة بحاجة عاجلة للحماية.
وأضافت إن المساعدات التي دخلت القطاع اليوم غير كافية، مطالبة بوقف إطلاق النار لإيصال المساعدات المستدامة إلى غزة.
وأشارت إلى أن فريق عمل المنظمة الأممية يحتاج إلى إدخال الوقود فورا إلى قطاع غزة، مشيرة إلى أن المأساة الإنسانية القطاع مستمرة ويجب أن تتوقف فورا.
--(بترا)
رصد / ف ق/
21/10/2023 19:20:58

MENAFN21102023000117011021ID1107281021

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث