ممثلة اليونيسيف بفلسطين: مليون طفل في غزة بحاجة للحماية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 21 تشرين الأول (بترا)- قالت الممثلة الخاصة لليونيسف في فلسطين، لوتشيا إلمي، اليوم السبت، إن مليون طفل في قطاع غزة بحاجة عاجلة للحماية.

وأضافت إن المساعدات التي دخلت القطاع اليوم غير كافية، مطالبة بوقف إطلاق النار لإيصال المساعدات المستدامة إلى غزة.

وأشارت إلى أن فريق عمل المنظمة الأممية يحتاج إلى إدخال الوقود فورا إلى قطاع غزة، مشيرة إلى أن المأساة الإنسانية القطاع مستمرة ويجب أن تتوقف فورا.

--(بترا)

رصد / ف ق/

21/10/2023 19:20:58