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روسيا: طلبنا عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي لبحث تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

10/21/2023 3:04:07 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

موسكو 21 تشرين الأول (بترا)-أعلنت موسكو، اليوم السبت، أن روسيا طلبت عقد جلسة جديدة لمجلس الأمن الدولي لبحث تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وقال النائب الأول لممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، خلال مؤتمر صحفي "سنعقد بالتأكيد جلسة جديدة لمجلس الأمن، ومن المفترض أن تستأنف الجلسة الاستثنائية العاشرة للجمعية العامة حول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الأسبوع المقبل".
--(بترا)
س ح/أز
21/10/2023 19:20:01

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