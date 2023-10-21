7 شهداء جراء قصف طائرات الاحتلال منزلين في غزة

7 شهداء جراء قصف طائرات الاحتلال منزلين في غزة
التاريخ
10/21/2023 3:04:07 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 21 تشرين الأول (بترا) -أستشد اليوم السبت، 7 مواطنين فلسطينيين، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلين في غزة وجنوب القطاع.
وبحسب وزارة الصحة في قطاع غزة، أستشهد ستة مواطنين وأصيب عدد كبير جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا بحي الزيتون شرق مدينة غزة.
كما استشهد مواطن وأصيب سبعة آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال شقة سكنية غربي رفح جنوب قطاع غزة.
--(بترا)
أش /أز
21/10/2023 19:17:56
MENAFN21102023000117011021ID1107281019
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