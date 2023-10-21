7 شهداء جراء قصف طائرات الاحتلال منزلين في غزة

غزة 21 تشرين الأول (بترا) -أستشد اليوم السبت، 7 مواطنين فلسطينيين، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلين في غزة وجنوب القطاع. وبحسب وزارة الصحة في قطاع غزة، أستشهد ستة مواطنين وأصيب عدد كبير جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا بحي الزيتون شرق مدينة غزة. كما استشهد مواطن وأصيب سبعة آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال شقة سكنية غربي رفح جنوب قطاع غزة. --(بترا) أش /أز 21/10/2023 19:17:56

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