فاعليات حزبية ونقابية تثمن خطاب الملك في قمة القاهرة المناصر لحقوق الشعب الفلسطيني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 21 تشرين الأول (بترا)- قال حزب الائتلاف الوطني في بيان صدر عنه اليوم السبت، إن خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني الذي ألقاه في قمة القاهرة هو موقف واضح وصريح لجلالته وليس جديداً بل هو تأكيد للموقف الأردني الثابت المناصر لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وهي باستمرار خارطة الطريق التي يؤكدها للحل العادل الشامل الذي يحقق الأمن والسلام للفلسطينيين والمنطقة.

وأضاف إن الحزب تابع بعناية بالغة واهتمام كبير الخطاب القومي الشامل الذي القاه جلالة الملك في قمة القاهرة للسلام والذي خاطب فيه زعماء الدول المجتمعين والعالم أجمع، وركز جلالته فيه على مجموعة من المحاور، وعلى رأسها الوقف الفوري لهذه المجزرة المستمرة بحق الشعب الفلسطيني والتي تدفع كامل المنطقة إلى الهاوية.

وتابع الحزب أن جلالة الملك أكد أن ما يحصل من استهداف للمدنيين في غزة والضفة الغربية هو جريمة حرب مروعة وانتهاك فاضح للقانون الدولي، وأن التقاعس الدولي عن وقف شلال الدم النازف في غزة وحرمان أهلها من الاحتياجات الأساسية وأدنى مقومات الحياة أمر غير مقبول، داعيا جلالته المجتمع الدولي أن يتحرك سريعا للقيام بواجبه للضغط على الكيان المحتل لوقف جرائمه وفتح المعابر لإيصال المساعدات بالسرعة الممكنة، وأن الدم الفلسطيني ليس أرخص من الدم الإسرائيلي، مبينا جلالته رفضه القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين إن كان للأردن أو مصر، وإن هذا يعد من جرائم الحرب بحكم القانون الدولي.

وبين الحزب أنه في لفتة عميقة من جلالته أشار إلى العهدة العمرية التي صدرت قبل اتفاقيات جنيف، وأشار فيها إلى تعاليم الإسلام الثابتة التي حرمت قتل الأطفال والنساء والشيوخ والمدنيين، داعيا جلالته إلى محاسبة إسرائيل على جرائمها بما يؤدي إلى وقف سفك الدم الفلسطيني، وخاطب الكيان المحتل بأنه لا يمكن أن يحقق أمنه بالقوة وعلى حساب الشعب الفلسطيني ومصادرة حقوقه المشروعة.

وتابع حزب النهج الجديد في البيان الصادر اليوم السبت المواقف التي تتبناها القمة المنعقده في القاهرة خاصة ما ورد في كلمة جلالة الملك عبدالله الثاني من ضرورة الضغط على المجتمع الدولي؛ لإجبار الكيان الصهيوني على إيقاف الحرب على قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية.

وقال الحزب إن الملك شدد على رفض عمليات التهجير القسري والنزوح، محذرًا من كلفة اللامبالاة التي يزاولها المجتمع الدولي تجاه حياة الفلسطينيين، مضيفُا أن القصف، والقتل، والإبادة الحالية تعتبر عقابا جماعيا لأهل القطاع من مدنيين "أطفال ونساء وشيوخ".

وأضاف إن كلفة الحرب ستكون أعلى بكثير على الكيان الصهيوني، حيث فقد الأمن، والسلام في المنطقة بأكملها ليس فقط في فلسطين، مخلفة نتائج طويلة المدى على العالم بأسره جراء العدوان الغاشم على غزة.

وأكد الحزب وقوفه خلف القيادة الهاشمية في مواقفها المشرفة تجاه أهلنا في قطاع غزة، وحرب الإبادة التي تتم على المدنيين العزل، مثمنًا جهد جلالته؛ لكسب رأي المجتمع الدولي، والضغط باتجاه حلَّ سريع، وعادل، وشامل.

وأشاد رئيس مجلس النقباء نقيب المهندسين الاردنيين المهندس أحمد سماره الزعبي بخطاب جلالة الملك عبدالله الثاني في افتتاح " مؤتمر القاهرة للسلام ".

وقال في تصريح صحفي إن جلالة الملك عبر عن موقف عربي وإسلامي وإنساني وشعبي عالمي من خلال تركيزه على ضروره إيصال المساعدات الطبية والغذائية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة بشكل عاجل، ووقف فوري للعدوان الصهيوني على القطاع، ورفض التهجير باعتباره خطا احمر وإعلان حرب.

وأشاد الزعبي بالموقف الرسمي والشعبي الأردني تجاه العدوان الصهيوني على قطاع غزة، داعيا أبناء الشعب الأردني إلى التلاحم والتماسك دفاعا عن الأردن وفلسطين، والمشاركة الفاعلة في حملات التضامن سواء عبر الوقفات التضامنية أو التبرع لدعم صمود الأهل في قطاع غزة.

ودعا إلى إيصال الصوت العربي والإسلامي والإنساني المطالب برفع الحصار عن قطاع غزة وفتح معبر رفح بشكل كامل والسماح بعبور المساعدات الغذائيه والدوائية إلى جميع أنحاء العالم.

ولفت إلى أن "حملة غزة معا ننصرها للإيواء والاعمار" وحملة النقابات المهنية للإسناد الطبي ما زالتا مستمرتين، وأنها بصدد تجهيز التبرعات لإيصالها إلى قطاع غزة عبر الهيئة الخيرية الهاشمية والوفود الطبية النقابية.

وأكدت لجان خدمات المخيمات والهيئات الاستشارية والفاعليات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني في مخيمات المملكة، ما جاء في خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني في قمة القاهرة للسلام في إطار الجهود المبذولة لوقف الحرب على قطاع غزة.

وقالت في بيان صادر عن دائرة الشؤون الفلسطينية اليوم السبت، "إن جلالة الملك كما عهدناه دائما، يحمل صوت الحق في كل محفل، واليوم في قمة القاهرة للسلام التي تعقد في إطار الجهود المبذولة لوقف الحرب على غزة صرح بصوت يملؤه الغضب برفضه القاطع للانتهاكات التي تمارسها إسرائيل فـي غزة والتي استهدفت المدنيين والأبرياء".

وأضافت أن جلالته استنكر شراسة هذه الحملة ورفض العقاب الجماعي الذي تمارسه إسرائيل بحق سكان محاصرين لا حول لهم ولا قوة،.

واعتبر أن جميع الممارسات الإسرائيلية هي انتهاكات للقانون الدولي والإنساني وجرائم حرب لا يجوز أن يقف العالم متفرجا عليها ملتزما الصمت، ولا يمكن أن يكون تطبيق القانون الدولي انتقائيا، وحقوق الإنسان لها محددات تتوقف باختلاف الأعراق والأديان.

وأشارت إلى رفض جلالته هذه الانتهاكات الفاضحة للقانون الدولي، ومطالبته بوقف العدوان الغاشم على غزة وحماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية والوقود والغذاء والدواء بشكل مستدام، ورفضه كذلك التهجير القسري للفلسطينيين.

ولفتت إلى بيان جلالته أنه لا يمكن لدولة أن تزدهر على أساس الظلم، وأن السبيل الوحيد لمستقبل آمن لشعوب الشرق الأوسط والعالم أجمع للمسلمين والمسيحيين واليهود؛ يبدأ بالايمان بأن حياة كل إنسان متساوية القيمة، وينتهي بدولتين فلسطين وإسرائيل تتشاركان في الأرض والسلام من النهر إلى البحر بعيدا عن الخوف والدمار.

--(بترا)

ع ح/ن ن/ه ع/ ف ج

21/10/2023 18:02:37