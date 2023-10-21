إربد: 900 وحدة دم تبرعا لغزة

اربد 21 تشرين الأول (بترا)- بلغ عدد وحدات الدم المتبرع بها في ختام حملة لدعم لغزة 900 وحدة، بحسب مديرة بنك دم إقليم الشمال الدكتورة دعاء الطاهات. وقالت الطاهات إن الحملة شهدت حماسا وتجاوبا من المجتمع المحلي للمساهمة في عملية التبرع، مشيرة الى أن وحدة الدم الواحدة تستطيع إنقاذ ثلاثة اشخاص من المحتاجين للدم. --(بترا) س ع/ اح 21/10/2023 17:47:24

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.