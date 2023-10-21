إربد: 900 وحدة دم تبرعا لغزة

إربد: 900 وحدة دم تبرعا لغزة
التاريخ
10/21/2023 3:04:00 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
اربد 21 تشرين الأول (بترا)- بلغ عدد وحدات الدم المتبرع بها في ختام حملة لدعم لغزة 900 وحدة، بحسب مديرة بنك دم إقليم الشمال الدكتورة دعاء الطاهات.
وقالت الطاهات إن الحملة شهدت حماسا وتجاوبا من المجتمع المحلي للمساهمة في عملية التبرع، مشيرة الى أن وحدة الدم الواحدة تستطيع إنقاذ ثلاثة اشخاص من المحتاجين للدم.
--(بترا)
س ع/ اح
21/10/2023 17:47:24
MENAFN21102023000117011021ID1107281015
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.