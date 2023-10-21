الصحفيين: توفر منح لأبناء الزملاء في عمان الأهلية

MENAFN - Jordan News Agency)



عمان 21 تشرين الأول (بترا)- أعلنت نقابة الصحفيين عن توفر منحة كاملة، بإلاضافة إلى منحتين بخصم 50 بالمئة لأبناء الصحفيين الناجحين في الثانوية العامة لهذا العام لدى جامعة عمّان الأهلية، وتشمل جميع التخصصات ما عدا طب الأسنان والعلوم الطبية والصيدلة.

ودعا المجلس في بيان اليوم السبت، الزملاء الراغبين بالانتفاع من المنح المتاحة الى التقدم بطلب للنقابة في موعد أقصاه الساعة الثانية ظهرا من يوم الأحد الموافق 22 تشرين الأول الجاري، مرفقين صورة عن كشف العلامات والرقم الوطني للطالب.

وأوضحت النقابة أنه يشترط في التقدم للمنح عدم حصول الطالب على مقعد جامعي عبر القبول الموحد، مشيرة الى أن الأولوية للمعدل الأعلى.

--(بترا)

ه ع/ اح

21/10/2023 17:31:19