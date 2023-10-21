الصحفيين: توفر منح لأبناء الزملاء في عمان الأهلية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 21 تشرين الأول (بترا)- أعلنت نقابة الصحفيين عن توفر منحة كاملة، بإلاضافة إلى منحتين بخصم 50 بالمئة لأبناء الصحفيين الناجحين في الثانوية العامة لهذا العام لدى جامعة عمّان الأهلية، وتشمل جميع التخصصات ما عدا طب الأسنان والعلوم الطبية والصيدلة.
ودعا المجلس في بيان اليوم السبت، الزملاء الراغبين بالانتفاع من المنح المتاحة الى التقدم بطلب للنقابة في موعد أقصاه الساعة الثانية ظهرا من يوم الأحد الموافق 22 تشرين الأول الجاري، مرفقين صورة عن كشف العلامات والرقم الوطني للطالب.
وأوضحت النقابة أنه يشترط في التقدم للمنح عدم حصول الطالب على مقعد جامعي عبر القبول الموحد، مشيرة الى أن الأولوية للمعدل الأعلى.
--(بترا)
ه ع/ اح
21/10/2023 17:31:19
MENAFN21102023000117011021ID1107281014
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