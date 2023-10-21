لندن: 100 ألف متظاهر لوقف الحرب على غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 21 تشرين الأول (بترا)- تظاهر الآلاف في لندن اليوم السبت، للمطالبة بوقف فوري للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وقالت وسائل إعلام بريطانية نقلا عن الشرطة البريطانية، إن نحو 100 ألف شخص شاركوا في المسيرة التي بدأت من "ماربل آرتش" وانتهت في ساحة البرلمان البريطاني، رغم الجو الماطر.
ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية وحملوا لافتات كتب عليها "الحرية لفلسطين" و "أوقفوا قصف غزة" و"أرسلوا مساعدات إنسانية".
--(بترا)
رش/ ن ح/اح
21/10/2023 17:30:40
MENAFN21102023000117011021ID1107281013
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