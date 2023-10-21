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لندن: 100 ألف متظاهر لوقف الحرب على غزة

10/21/2023 3:03:57 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

لندن 21 تشرين الأول (بترا)- تظاهر الآلاف في لندن اليوم السبت، للمطالبة بوقف فوري للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقالت وسائل إعلام بريطانية نقلا عن الشرطة البريطانية، إن نحو 100 ألف شخص شاركوا في المسيرة التي بدأت من "ماربل آرتش" وانتهت في ساحة البرلمان البريطاني، رغم الجو الماطر.

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية وحملوا لافتات كتب عليها "الحرية لفلسطين" و "أوقفوا قصف غزة" و"أرسلوا مساعدات إنسانية".

--(بترا)


رش/ ن ح/اح



21/10/2023 17:30:40

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