شهداء ومصابون بقصف طائرات الاحتلال وسط وجنوب قطاع غزة

غزة 21 تشرين الأول (بترا)- استشهدت فلسطينيتان واصيب آخرون بقصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منطقة قرب مسجد الرحمن بمنطقة المعسكر بدير البلح وسط قطاع غزة. الى ذلك، قالت مصادر طبية، ان عددا من المواطنين استشهدوا واصيب اخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلة النجار بخانيونس جنوبي القطاع. --(بترا) ا ش/اح 21/10/2023 17:28:44

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