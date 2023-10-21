شهداء ومصابون بقصف طائرات الاحتلال وسط وجنوب قطاع غزة

شهداء ومصابون بقصف طائرات الاحتلال وسط وجنوب قطاع غزة
التاريخ
10/21/2023 3:03:56 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 21 تشرين الأول (بترا)- استشهدت فلسطينيتان واصيب آخرون بقصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منطقة قرب مسجد الرحمن بمنطقة المعسكر بدير البلح وسط قطاع غزة.
الى ذلك، قالت مصادر طبية، ان عددا من المواطنين استشهدوا واصيب اخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلة النجار بخانيونس جنوبي القطاع.
--(بترا)
ا ش/اح
21/10/2023 17:28:44
MENAFN21102023000117011021ID1107281012
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