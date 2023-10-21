ورشة حول الثقافة الرقمية والامن السيبراني بإربد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
اربد 21 تشرين الأول (بترا)- نظم مركز شباب المزار الشمالي اليوم السبت ورشة حول الثقافة الرقمية والامن السيبراني، بحضور 20 شابا من الفئة العمرية 12- 15 سنة.
وأكد المحاضر عبدالرحمن العمري، أهمية نشر الثقافة الرقمية لمواكبة تطورات عصر المعلومات ونشر ثقافة العلم والمعرفة ضمن بيئة رقمية آمنة، متطرقا الى مصطلح "الأمن السيبراني" الذي يشير إلى حماية الأنظمة والشبكات والبرامج من الهجمات الرقمية التي تهدف إلى الوصول للمعلومات الحساسة وتغييرها أو إتلافها.
وأشار إلى أهمية توعية الأفراد بضرورة تحديث الأنظمة وتغيير كلمة المرور لأجهزتهم دورياً، والتأكد من الروابط قبل فتحها، ومراقبة ورصد أي نمط لتعاملات غريبة في الشبكة لحمايتها من الاختراق.
--(بترا)
س ع/اح
21/10/2023 17:28:25
MENAFN21102023000117011021ID1107281011
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