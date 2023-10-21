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ورشة حول الثقافة الرقمية والامن السيبراني بإربد

10/21/2023 3:03:56 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

اربد 21 تشرين الأول (بترا)- نظم مركز شباب المزار الشمالي اليوم السبت ورشة حول الثقافة الرقمية والامن السيبراني، بحضور 20 شابا من الفئة العمرية 12- 15 سنة.
وأكد المحاضر عبدالرحمن العمري، أهمية نشر الثقافة الرقمية لمواكبة تطورات عصر المعلومات ونشر ثقافة العلم والمعرفة ضمن بيئة رقمية آمنة، متطرقا الى مصطلح "الأمن السيبراني" الذي يشير إلى حماية الأنظمة والشبكات والبرامج من الهجمات الرقمية التي تهدف إلى الوصول للمعلومات الحساسة وتغييرها أو إتلافها.
وأشار إلى أهمية توعية الأفراد بضرورة تحديث الأنظمة وتغيير كلمة المرور لأجهزتهم دورياً، والتأكد من الروابط قبل فتحها، ومراقبة ورصد أي نمط لتعاملات غريبة في الشبكة لحمايتها من الاختراق.
--(بترا)
س ع/اح
21/10/2023 17:28:25

MENAFN21102023000117011021ID1107281011

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