الفايز: الملك وجه رسالة قوية للمجتمع الدولي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 21 تشرين الأول (بترا) – قال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، إن جلالة الملك عبدالله الثاني وجه رسالة قوية للمجتمع الدولي، من خلال مؤتمر القاهرة للسلام، الذي استضافته العاصمة المصرية اليوم السبت، والتي عبر فيها جلالته عن ضمير الأردنيين وكل أحرار العالم.

وأشار الفايز في بيان اليوم السبت، إلى أن جلالته أكد في رسالته أن ما يحدث في غزة من استهداف للمدنيين وحرمانهم من الاحتياجات الأساسية هو جريمة حرب، وأن استمرار هذه الكارثة الإنسانية سيدفع منطقتنا إلى الهاوية.

وأضاف، إن جلالة الملك، الذي كانت القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في الحرية والحياة في سلم أولوياته، أكد خلال المؤتمر للعالم أجمع، أن حياة الفلسطينيين لا تقل قيمة عن حياة الإسرائيليين.

وبين أن جلالته عبر عن استغرابه وتساؤله لماذا يصمت الجميع على ما ترتكبه إسرائيل بحق شعبنا الفلسطيني من مجازر وحشية وتدمير ممنهج وقتل للأبرياء والأطفال والنساء والعزل، مؤكدًا جلالته بذات الوقت أن القصف المستعر والمستمر، الذي يتعرض له قطاع غزة، هو قصف وحشي وجريمة حرب.

وأوضح الفايز، أن جلالة الملك وهو يخاطب الضمير الإنساني العالمي، أكد أن الصمت العالمي أمام الحصار، الذي تفرضه إسرائيل على غزة والتقاعس الدولي سيفضي إلى كارثة تحل بالجميع، وطالب بوضع حد فوري للعدوان الإسرائيلي وتبني موقف موحد ضد استهداف المدنيين، مؤكدًا جلالته أن فتح الممرات الآمنة لإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة يجب أن يستمر.

ولفت رئيس مجلس الأعيان إلى أن جلالة الملك الذي يؤكد دومًا رفضه المس بالثوابت الأردنية، اكد خلال المؤتمر كما يؤكد دومًا، أن فرض التهجير القسري أو النزوح الداخلي على الفلسطينيين، إنما يمثل جريمة حرب وهو أمر مرفوض ولن نقبل به، فمن حق الشعب الفلسطيني البقاء في أرضه المحتلة، وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس، وقد أعلن جلالته للعالم بأسره عندما أكد أنه يجب على إسرائيل أن تدرك، أنه لا حل للقضية الفلسطينية عسكريًا، وأنه لا يمكن لها تهميش حقوق الفلسطينيين وتجاوزها.

وأضاف، "لقد تعودنا أن يكون جلالة الملك في مقدمة الركب دفاعًا عن فلسطين وقضيتها، وأن يكون على الدوام صوت الحكمة والعقل الذي يستمع إليه العالم".

وأشار الفايز الى أنه في ظل الأوضاع الراهنة، ودفعًا للجهود التي يقودها جلالة الملك نصرة للشعب الفلسطيني ولوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، فإن ذلك يتطلب من الجميع الحرص واليقظة، والعمل على تمتين الجبهة الداخلية لتفويت الفرصة على محاولات البعض زرع الفتنة داخل الصف الوطني، وبعثرة الجهد الوطني، الذي يقوم به جلالة الملك عبدالله الثاني لوقف العدوان الإسرائيلي وجرائم الحرب، التي يرتكبها بحق شعبنا الفلسطيني.

وأكد أن "جميعنا مع التظاهر السلمي وإقامة المسيرات المنضبطة والمنسجمة مع تعليمات أجهزتنا الأمنية، نصرة لأهلنا في قطاع غزة وكل الأراضي الفلسطينية، لكن حرف البوصلة عن العدوان الإسرائيلي وتوجيهها للداخل الأردني، ما هي إلا محاولات بائسة لإضعاف جبهتنا الداخلية"، داعيًا إلى التنبه من محاولات البعض العبث بأمننا واستقرارنا.

وقال الفايز، إن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، وبكل مكونات نسيجه الاجتماعي ومؤسساته الدستورية وأجهزته الرسمية، يبذل كل جهد ممكن نصرة لأهلنا في فلسطين ووقف العدوان الإسرائيلي، مؤكدًا أن الحفاظ على وحدة الصف الداخلي والجبهة الداخلية، أمر أساسي لا يجوز المس به مهما كانت الدوافع والأسباب.

--(بترا)





م ش/ن ح/اح

21/10/2023 17:15:41