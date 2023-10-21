واشنطن: متّهم ثالث بقضية ترمب يقر بذنبه

(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 21 تشرين الأول (بترا)- أقر كينيث تشيزبرو الذي كان محاميا لحملة دونالد ترمب الانتخابية عام 2020، بذنبه في ارتكاب ممارسات غير قانونية في محاولة لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية، ليصبح ثالث متهم في هذه القضية ما يضعف بشكل إضافي حظوظ الدفاع عن الرئيس السابق.
وبحسب "واشنطن يوست" وجهت الى تشيزبرو (62 عاما) سبع لوائح اتهام منها الابتزاز والتآمر لارتكاب تزوير، مشيرة الى أن تشيزبرو أقر بذنبه في التآمر لتقديم مستندات مزورة لقاء الاكتفاء بوضعه تحت المراقبة خمسة أعوام ودفع تعويض قدره خمسة آلاف دولار وأداء 100 ساعة من الخدمة المجتمعية.
ووجه القضاء الأميركي الاتهام الى 19 شخصا أبرزهم الرئيس الجمهوري السابق ترمب ومحاميه الخاص السابق رودي جولياني، بتهمة محاولة قلب نتائج الانتخابات في ولاية جورجيا التي انتهت لصالح الديموقراطي جو بايدن.
--(بترا)
ب خ
21/10/2023 17:09:46
MENAFN21102023000117011021ID1107281009
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.