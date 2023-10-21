واشنطن: متّهم ثالث بقضية ترمب يقر بذنبه

MENAFN - Jordan News Agency)

واشنطن 21 تشرين الأول (بترا)- أقر كينيث تشيزبرو الذي كان محاميا لحملة دونالد ترمب الانتخابية عام 2020، بذنبه في ارتكاب ممارسات غير قانونية في محاولة لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية، ليصبح ثالث متهم في هذه القضية ما يضعف بشكل إضافي حظوظ الدفاع عن الرئيس السابق.

وبحسب "واشنطن يوست" وجهت الى تشيزبرو (62 عاما) سبع لوائح اتهام منها الابتزاز والتآمر لارتكاب تزوير، مشيرة الى أن تشيزبرو أقر بذنبه في التآمر لتقديم مستندات مزورة لقاء الاكتفاء بوضعه تحت المراقبة خمسة أعوام ودفع تعويض قدره خمسة آلاف دولار وأداء 100 ساعة من الخدمة المجتمعية.

ووجه القضاء الأميركي الاتهام الى 19 شخصا أبرزهم الرئيس الجمهوري السابق ترمب ومحاميه الخاص السابق رودي جولياني، بتهمة محاولة قلب نتائج الانتخابات في ولاية جورجيا التي انتهت لصالح الديموقراطي جو بايدن.





--(بترا)





ب خ

21/10/2023 17:09:46