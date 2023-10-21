لبنان: المجمع البطريركي الارثوذكسي يؤكد حق الشعب الفلسطيني بالعودة والدولة المستقلة

MENAFN - Jordan News Agency)

بيروت 21 تشرين الاول (بترا)- ادان المجمع البطريركي لطائفة الروم الأرثوذكس لانطاكية وسائر المشرق

الإبادة الجماعية المرتكبة في قطاع عزة والحصار المفروض على الشعب الفلسطيني، بحسب بيان للمجمع اليوم السبت.

وفي ختام اجتماع للمجمع برئاسة البطريرك يوحنا العاشر يازجي، "توقف الآباء عند ما جرى ويجري في فلسطين المحتلة وما أصاب ويصيب الشعب الفلسطيني الأبي"، مشيرا الى إن موقف كنيسة أنطاكية، الذي عبرت عنه بلسان بطاركتها ومجمعها منذ أمد طويل وحتى اليوم "جلي وساطع ومعروف، ويؤكد أهمية القدس في ضمير كل مسيحي ومسلم، كما يؤكد حق العودة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة".

وأضاف، إن "الكنيسة الأنطاكية تدين الحصار المفروض اليوم على الشعب الفلسطيني وعلى قطاع غزة تحديدا وتستنكر وتشجب الإبادة الجماعية المرتكبة فيه تحت أنظار العالم".

واشار البيان الى" ان المجمع قرر إرسال وفد كنسي لزيارة عمان للتعبير عن محبة أبناء الكرسي الأنطاكي لأبناء بطريركية القدس والوقوف إلى جانبهم في هذه الظروف المصيرية الصعبة".

--(بترا)





ف ج

21/10/2023 17:08:34