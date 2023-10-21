لبنان: المجمع البطريركي الارثوذكسي يؤكد حق الشعب الفلسطيني بالعودة والدولة المستقلة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت 21 تشرين الاول (بترا)- ادان المجمع البطريركي لطائفة الروم الأرثوذكس لانطاكية وسائر المشرق
الإبادة الجماعية المرتكبة في قطاع عزة والحصار المفروض على الشعب الفلسطيني، بحسب بيان للمجمع اليوم السبت.
وفي ختام اجتماع للمجمع برئاسة البطريرك يوحنا العاشر يازجي، "توقف الآباء عند ما جرى ويجري في فلسطين المحتلة وما أصاب ويصيب الشعب الفلسطيني الأبي"، مشيرا الى إن موقف كنيسة أنطاكية، الذي عبرت عنه بلسان بطاركتها ومجمعها منذ أمد طويل وحتى اليوم "جلي وساطع ومعروف، ويؤكد أهمية القدس في ضمير كل مسيحي ومسلم، كما يؤكد حق العودة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة".
وأضاف، إن "الكنيسة الأنطاكية تدين الحصار المفروض اليوم على الشعب الفلسطيني وعلى قطاع غزة تحديدا وتستنكر وتشجب الإبادة الجماعية المرتكبة فيه تحت أنظار العالم".
واشار البيان الى" ان المجمع قرر إرسال وفد كنسي لزيارة عمان للتعبير عن محبة أبناء الكرسي الأنطاكي لأبناء بطريركية القدس والوقوف إلى جانبهم في هذه الظروف المصيرية الصعبة".
--(بترا)
ف ج
21/10/2023 17:08:34
MENAFN21102023000117011021ID1107281008
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