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شهيد في قصف منزل بدير البلح

10/21/2023 3:03:53 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 21 تشرين الأول (بترا)- استشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا بدير البلح، وسط قطاع غزة.
وواصلت طائرات الاحتلال اليوم السبت قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة.
--(بترا)
أ ش/ ن ح/اح
21/10/2023 16:24:16

MENAFN21102023000117011021ID1107281007

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