شهيد في قصف منزل بدير البلح
التاريخ
10/21/2023 3:03:53 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 21 تشرين الأول (بترا)- استشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا بدير البلح، وسط قطاع غزة.
وواصلت طائرات الاحتلال اليوم السبت قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة.
--(بترا)
أ ش/ ن ح/اح
21/10/2023 16:24:16
MENAFN21102023000117011021ID1107281007
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.