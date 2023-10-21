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مجلس النواب: الملك يجسد صوت الحكمة حيال أمن واستقرار المنطقة

10/21/2023 3:03:53 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 21 تشرين الأول (بترا)- قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، إن جلالة الملك عبدالله الثاني يجسد دوماً صوت الحكمة والعقل في مواقفه ورؤيته حيال أمن واستقرار المنطقة، مشيرا الى أن جلالته لطالما حذر مراراً وتكراراً من أن غياب الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية واستمرار العدوان على قطاع غزة من شأنه أن يجر المنطقة إلى الهاوية.
وأضاف الصفدي في بيان اليوم السبت، إن كلمة جلالة الملك في قمة القاهرة للسلام، حملت مضامين ورسائل مهمة تضع المجتمع الدولي أمام اختبار الضمير والإنسانية، وتعبر عن ضمير ووجدان الأردنيين في الرفض القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين أو التسبب بنزوحهم، باعتبار ذلك خطا أحمر بالنسبة لنا جميعا.
وأشار الى أن جلالة الملك ثابت الموقف وواضح الرؤية في الدعوة لإعادة إطلاق عملية سياسية هادفة يمكنها أن تأخذنا إلى سلام عادل ومستدام على أساس حل الدولتين، حيث لا يمكن الاستمرار في تهميش خمسة ملايين فلسطيني يعيشون تحت الاحتلال، ومحرومون من حقوقهم المشروعة، في حين أن حياة الفلسطينيين لا تقل قيمة عن حياة الإسرائيليين.
واكد الصفدي باسم المجلس أن مضامين كلمة جلالة الملك بالغة الوضوح وشديدة التحذير من سياسة الكيل بمكيالين، حين قال جلالته: "يتعين على القيادة الإسرائيلية أن تدرك أنه لا يوجد حل عسكري لمخاوفها الأمنية، وأنها لا تستطيع الاستمرار في تهميش خمسة ملايين فلسطيني يعيشون تحت احتلالها، محرومين من حقوقهم المشروعة، وأن حياة الفلسطينيين لا تقل قيمة عن حياة الإسرائيليين. إن السبيل الوحيد لمستقبل آمن لشعوب الشرق الأوسط والعالم أجمع، للمسلمين والمسيحيين واليهود على حد سواء، يبدأ بالإيمان بأن حياة كل إنسان متساوية في القيمة، وينتهي بدولتين، فلسطين وإسرائيل، تتشاركان في الأرض والسلام من النهر إلى البحر".
--(بترا)
م خ/ ن ح/اح
21/10/2023 15:52:52

MENAFN21102023000117011021ID1107281006

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