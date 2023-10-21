40.2 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 21 تشرين الأول (بترا)- بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم السبت، 40.20 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 38.60 دينار لجهة البيع.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، 47.50 و 35.90 دينار على التوالي.

وحسب رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 285 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 325 دينارا.

ولفت علان لــ (بترا)، إلى أن الطلب بالسوق المحلية على المصاغ الذهبي والليرات لغايات الاستثمار انخفض جراء ارتفاع الاسعار عالميا.

وبين أن المعدن الأصفر أغلق تداولاته بالسوق العالمية أمس الجمعة عند 1982 دولارا للأونصة الواحدة، مبينا أن أحداث المنطقة جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أسهمت بزيادة أسعار الذهب عالميا بمقدار 160 دولارا للأونصة منذ العاشر من الشهر الحالي.

--(بترا)

س ص/ ن ح/اح

21/10/2023 15:28:21