الملك والعاهل البحريني يؤكدان ضرورة تكثيف بذل الجهود العربية لوقف الحرب

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 21 تشرين الأول (بترا)- أكد جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين خلال لقائهما، اليوم السبت، ضرورة تكثيف بذل الجهود العربية وتوحيدها لوقف الحرب على غزة.

ولفت جلالته في اللقاء، الذي عقد على هامش قمة القاهرة للسلام التي تستضيفها مصر، إلى أولوية العمل مع المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف العدوان فورا، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية ورفع الحصار، وحماية المدنيين.

وشدد الزعيمان على أن استمرار الحرب ستودي بالمنطقة إلى منزلق خطير، ودوامة جديدة من العنف.

--(بترا)

ن ح/اح

21/10/2023 15:18:42