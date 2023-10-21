الملك ورئيس الوزراء اليوناني يبحثان التطورات الخطيرة في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 21 تشرين الأول (بترا)- عقد جلالة الملك عبدالله الثاني لقاء، اليوم السبت، مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس لبحث التطورات الخطيرة في قطاع غزة.

وأكد جلالته، خلال اللقاء الذي عقد على هامش قمة القاهرة للسلام، أن على المجتمع الدولي أن يدين استهداف البنى التحتية للمدنيين في غزة، والحرمان المتعمد للسكان من الغذاء، والمياه، والكهرباء، والوقود.

وجدد جلالته المطالبة بالوقف الفوري للحرب على غزة وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى القطاع.

كما حذر جلالة الملك من أية خطوات للتهجير القسري للفلسطينيين أو التسبب بنزوحهم.

--(بترا)

ن ح/اح

21/10/2023 15:16:58