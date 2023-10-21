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الملك يحذر خلال لقائه رئيس الوزراء العراقي من استمرار الحرب على غزة

10/21/2023 3:03:42 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القاهرة 21 تشرين الأول (بترا)- حذر جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقائه، اليوم السبت، رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني من استمرار الحرب على قطاع غزة، والذي قد يدفع إلى انفجار الأوضاع في المنطقة.
وأشار جلالته في اللقاء الذي عقد على هامش قمة القاهرة للسلام إلى خطورة التصعيد الإسرائيلي، محذرا من تدهور الوضع الإنساني في حال حصول أي عمل عسكري بري.
كما حذر جلالة الملك من أية خطوات تسعى لدفع سكان القطاع نحو التهجير القسري داخل الأراضي الفلسطينية أو إلى دول الجوار، معتبرا أن هذا الأمر مرفوض ويعد خطاً أحمر بالنسبة للأردن.
--(بترا)
ن ح
21/10/2023 15:15:21

MENAFN21102023000117011021ID1107281000

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