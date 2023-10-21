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يعتبر خبرنا رقم 34 وعنوانه الملك يطالب من القاهرة بالوقف الفوري للحرب على غزة وحماية المدنيين مستكملا

10/21/2023 3:03:42 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)


21/10/2023 15:13:45

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