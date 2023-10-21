ارتفاع عدد شهداء قطاع غزة إلى 4385

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 21 تشرين الأول (بترا)- ارتفع عدد شهداء قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي إلى 4385 شهيدا منهم 1756 طفلا، و967 امرأة.

وقالت مصادر طبية بالقطاع إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 29 مجزرة خلال 24 ساعة الماضية راح ضحيتها 248 شهيدا و400 مصاب، مشيرة الى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب، منذ بدء عدوانه على غزة 550 مجزرة بحق عائلات راح ضحيتها 3353 شهيدا من أفرادها 70 بالمئة منهم من الأطفال والنساء والمسنين، وما زال عدد كبير منهم تحت الأنقاض.

وأضافت، ان القصف الاسرائيلي أدى القصف الى استشهاد 51 من الكوادر الصحية والطبية وإصابة 87 آخرين، وخروج 7 مستشفيات و 25 مركزا صحيا عن الخدمة بسبب الاستهداف ونفاد الوقود، لافتة الى أن نسبة إشغال الأسرة في مستشفيات قطاع غزة فاق 150 بالمئة، ما اضطر المستشفيات لإقامة خيام لاستيعاب الجرحى والمرضى.

وأوضحت ان عدد الشاحنات التي دخلت اليوم لا يتناسب مع ما كان يدخل يوميا خلال فترات الحصار السابقة حيث كان عدد الشاحنات يتجاوز 600 شاحنة يومياً.

وأكدت أن إدخال المساعدات الطبية الى قطاع غزة، سيكون مهما لتلبية احتياجات المستشفيات، محذرة من أن استثناء إدخال الوقود ضمن المساعدات الإنسانية سيبقي الخطر قائماً على حياة المرضى والجرحى واستمرار الخدمات المنقذة للحياة.

وناشدت المجتمع الدولي العمل الفوري على إدخال الوقود والاحتياجات الصحية الطارئة قبل فقدان المزيد من الضحايا داخل المستشفيات.

--(بترا)

أ ش/ ن ح

21/10/2023 14:46:29