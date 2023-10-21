ارتفاع عدد شهداء قطاع غزة إلى 4385

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 21 تشرين الأول (بترا)- ارتفع عدد شهداء قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي إلى 4385 شهيدا منهم 1756 طفلا، و967 امرأة.
وقالت مصادر طبية بالقطاع إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 29 مجزرة خلال 24 ساعة الماضية راح ضحيتها 248 شهيدا و400 مصاب، مشيرة الى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب، منذ بدء عدوانه على غزة 550 مجزرة بحق عائلات راح ضحيتها 3353 شهيدا من أفرادها 70 بالمئة منهم من الأطفال والنساء والمسنين، وما زال عدد كبير منهم تحت الأنقاض.
وأضافت، ان القصف الاسرائيلي أدى القصف الى استشهاد 51 من الكوادر الصحية والطبية وإصابة 87 آخرين، وخروج 7 مستشفيات و 25 مركزا صحيا عن الخدمة بسبب الاستهداف ونفاد الوقود، لافتة الى أن نسبة إشغال الأسرة في مستشفيات قطاع غزة فاق 150 بالمئة، ما اضطر المستشفيات لإقامة خيام لاستيعاب الجرحى والمرضى.
وأوضحت ان عدد الشاحنات التي دخلت اليوم لا يتناسب مع ما كان يدخل يوميا خلال فترات الحصار السابقة حيث كان عدد الشاحنات يتجاوز 600 شاحنة يومياً.
وأكدت أن إدخال المساعدات الطبية الى قطاع غزة، سيكون مهما لتلبية احتياجات المستشفيات، محذرة من أن استثناء إدخال الوقود ضمن المساعدات الإنسانية سيبقي الخطر قائماً على حياة المرضى والجرحى واستمرار الخدمات المنقذة للحياة.
وناشدت المجتمع الدولي العمل الفوري على إدخال الوقود والاحتياجات الصحية الطارئة قبل فقدان المزيد من الضحايا داخل المستشفيات.
--(بترا)
أ ش/ ن ح
21/10/2023 14:46:29
MENAFN21102023000117011021ID1107280997
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.