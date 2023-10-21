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بلديات غزة: نفاد الوقود ينذر بكارثة صحية وبيئية

10/21/2023 3:03:37 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 21 تشرين الأول (بترا)- حذر اتحاد بلديات قطاع غزة اليوم السبت، من كارثة صحية وبيئية نتيجة نفاد الوقود ما سيضطر البلديات إلى وقف تقديم خدماتها الأساسية.
وأكد رئيس الاتحاد رئيس بلدية غزة الدكتور يحيى السراج، أن جميع بلديات القطاع تعاني من انقطاع الكهرباء وانعدام شبه تام للوقود.
وقال خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن نحو 20 محطة صرف صحي توقفت عن العمل وكذلك محطات معالجة المياه العادمة، ومحطات تحلية مياه البحر، مشددا على حاجة البلديات للوقود لجمع نحو ألفي طن من النفايات يومياً.
وبين أن استمرار تسرب كميات كبيرة من المياه العادمة غير المعالجة للبحر بسبب انقطاع الكهرباء، وعدم توفر الوقود اللازم لتشغيل محطات الصرف الصحي سيؤدي لاستفحال الكارثة الصحية والبيئية، داعيا جميع المنظمات الدولية للتحرك سريعاً والوقوف عند التزاماتها من أجل إعادة ضخ المياه، واستئناف إمدادات الكهرباء وتوفير الوقود اللازم لتشغيل المرافق الأساسية لتمكين البلديات من توفير الخدمات الأساسية.
--(بترا)
أ ش/ ن ح/اح
21/10/2023 14:21:48

MENAFN21102023000117011021ID1107280996

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