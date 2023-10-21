قائد اليونيفيل: نبذل جهودنا لتثبيت الاستقرار بجنوب لبنان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت 21 تشرين الأول (بترا)- جددت القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان التزامها الكامل بمهمتها المتمثلة في استعادة الاستقرار في جنوب لبنان.
وقال الناطق الرسمي باسم "اليونيفيل" اندريا تيننتي، ان "رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ارولدو لاثارو زار منطقة العمليات لتقييم الوضع"، مشيرا الى أن "اليونيفيل" تبذل قصارى جهدها لمنع تصعيد الأعمال العسكرية على جانبي الحدود".
ميدانيا قصف الجيش الاسرائيلي بعد ظهر اليوم البلدات اللبنانية الحدودية خصوصا بلدة برج الملوك، كما استهدف القصف الاسرائيلي سهل بلدة الخيام".
وكان سجل قبل الظهر قصف متقطع على وادي طيرحرفا وأطراف بلدة الناقورة اللبنانية الحدودية.
--(بترا)
ف ج/اح
21/10/2023 13:56:23
MENAFN21102023000117011021ID1107280995
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