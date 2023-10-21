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استشهاد فلسطينييْن في رفح وخان يونس

10/21/2023 3:03:35 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 21 تشرين الأول (بترا)- استشهد فلسطينيان أحدهما من كوادر الدفاع المدني، في قصف إسرائيلي على مدينتي رفح وخان يونس في قطاع غزة.
وقالت مصادر فلسطينية إن أحد عناصر الدفاع المدني استشهد وأصيب 4 آخرون في قصف إسرائيلي استهدفهم أثناء القيام بواجبهم في خربة العدس شرق رفح جنوب قطاع غزة.
كما استشهد مواطن وأصيب آخر بجراح حرجة جراء قصف مدفعي استهدف فلسطينيين في خزاعة شرق خانيونس جنوب القطاع.
--(بترا)
أ ش/ ن ح/اح
21/10/2023 13:55:23

MENAFN21102023000117011021ID1107280994

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