استشهاد فلسطينييْن في رفح وخان يونس
التاريخ
10/21/2023 3:03:35 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 21 تشرين الأول (بترا)- استشهد فلسطينيان أحدهما من كوادر الدفاع المدني، في قصف إسرائيلي على مدينتي رفح وخان يونس في قطاع غزة.
وقالت مصادر فلسطينية إن أحد عناصر الدفاع المدني استشهد وأصيب 4 آخرون في قصف إسرائيلي استهدفهم أثناء القيام بواجبهم في خربة العدس شرق رفح جنوب قطاع غزة.
كما استشهد مواطن وأصيب آخر بجراح حرجة جراء قصف مدفعي استهدف فلسطينيين في خزاعة شرق خانيونس جنوب القطاع.
--(بترا)
أ ش/ ن ح/اح
21/10/2023 13:55:23
MENAFN21102023000117011021ID1107280994
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