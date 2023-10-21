اجتماعات إقليمية لتنسيق الجهود الحقوقية في وقف العدوان على قطاع غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 21 تشرين الأول (بترا)- شاركت رئيسة مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان سمر الحاج حسن، في اجتماع عقدته الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع الأمين العام لجامعة الدول العربيّة أحمد أبو الغيط، لتنسيق الجهود في بلورة موقف عربي في سياق حقوقي يُسهم في وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأوضح المركز، في بيان اليوم السبت، أنه تخلّل الاجتماع إطلاع الأمين العام للجامعة بالآليات الحقوقيّة المتخذة من قبل الشبكة العربيّة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، لحثّ المجتمع الدولي على القيام بواجبه بالوقف الفوري للعدوان على قطاع غزة، وتقديم المساعدات الإغاثية العاجلة، والمتمثلة بمخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي لحقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية وعدد من المنظمات والآليات الدولية.
بدوره أوصى أبو الغيط، بالعمل الحقوقي ضمن مسارين؛ تتمثل بوقف دائم لإطلاق النار وإدانة هذه الاعتداءات، وفتح ممرات آمنة ومعابر لوصول المساعدات الإنسانية، ومناهضة تهجير أبناء الشعب الفلسطينيّ من الأراضي الفلسطينية.
والتقت الحاج حسن، الأمين العام للشبكة العربية سلطان الجماليّ، لبحث الخطوات الإجرائيّة التنسيقيّة بين المركز والشبكة العربيّة، في إطار الإجراءات الحقوقية المتخذة وبحث الخطوات اللاحقة وآليات العمل التفصيليّة، لحشد المناصرة لوقف الاعتداءات على قطاع غزة.
--(بترا)
ه ع/أ م/ب ط
21/10/2023 13:20:56
MENAFN21102023000117011021ID1107280993
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