اجتماعات إقليمية لتنسيق الجهود الحقوقية في وقف العدوان على قطاع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 21 تشرين الأول (بترا)- شاركت رئيسة مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان سمر الحاج حسن، في اجتماع عقدته الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع الأمين العام لجامعة الدول العربيّة أحمد أبو الغيط، لتنسيق الجهود في بلورة موقف عربي في سياق حقوقي يُسهم في وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأوضح المركز، في بيان اليوم السبت، أنه تخلّل الاجتماع إطلاع الأمين العام للجامعة بالآليات الحقوقيّة المتخذة من قبل الشبكة العربيّة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، لحثّ المجتمع الدولي على القيام بواجبه بالوقف الفوري للعدوان على قطاع غزة، وتقديم المساعدات الإغاثية العاجلة، والمتمثلة بمخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي لحقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية وعدد من المنظمات والآليات الدولية.

بدوره أوصى أبو الغيط، بالعمل الحقوقي ضمن مسارين؛ تتمثل بوقف دائم لإطلاق النار وإدانة هذه الاعتداءات، وفتح ممرات آمنة ومعابر لوصول المساعدات الإنسانية، ومناهضة تهجير أبناء الشعب الفلسطينيّ من الأراضي الفلسطينية.

والتقت الحاج حسن، الأمين العام للشبكة العربية سلطان الجماليّ، لبحث الخطوات الإجرائيّة التنسيقيّة بين المركز والشبكة العربيّة، في إطار الإجراءات الحقوقية المتخذة وبحث الخطوات اللاحقة وآليات العمل التفصيليّة، لحشد المناصرة لوقف الاعتداءات على قطاع غزة.

--(بترا)

ه ع/أ م/ب ط

21/10/2023 13:20:56