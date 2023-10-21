افتتاح دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية في الصين غدا بمشاركة الأردن

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 21 تشرين الأول (بترا) - تُفتتح غدا الأحد، في ستاد هانغتشو الأولمبي، النسخة الرابعة من دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية، التي تستضيفها مدينة هانغتشو الصينية خلال الفترة من 22 - 28 تشرين الأول الحالي.
وتشارك اللجنة البارالمبية الأردنية بوفد يتكون من 16 لاعبا ولاعبة، يُمثلون 4 رياضات وهي رفع الأثقال، كرة الهدف، ألعاب القوى، كرة الطاولة.
وسيحظى لاعبا المنتخب الوطني لرفع الأثقال البارالمبي عبدالكريم خطاب وثروت الحجاج، بشرف حمل العلم الأردني خلال حفل افتتاح الدورة.
وشهد اليوم مشاركة البطل البارالمبي في رفع الأثقال جميل الشبلي، في حمل الشعلة البارالمبية الآسيوية، وذلك قبيل الافتتاح الرسمي للألعاب.
وستفتتح المشاركة الأردنية في آسياد هانغتشو البارالمبية، من خلال لاعبي المنتخب الوطني لكرة الطاولة أسامة أبو جامع وفاتن عليمات، حيث سيخوضان منافسات الفردي للفئتين الثالثة والرابعة على التوالي.
وتسجل اللجنة البارالمبية الأردنية مشاركتها الرابعة في الألعاب الآسيوية البارالمبية، حيث نجحت في النسخ الثلاث الماضية في نيل 17 ميدالية ملونة، من بينها 5 ذهبيات و6 فضيات و6 برونزيات.
وافتتح الأردن مشاركته في الألعاب الآسيوية منذ النسخة الأولى والتي استضافتها مدينة هانغزو الصينية عام 2014 ونال خلالها 5 ميداليات من بينها 3 ذهبيات وبرونزيتان، وفي النسخة الثانية التي استضافتها مدينة انتشون الكورية الجنوبية، نال الأردن 9 ميداليات من بينها ذهبية واحدة و4 ميداليات فضية و4 برونزية، وفي النسخة الأخيرة والتي أقيمت في العاصمة الإندونيسية جاكارتا عام 2018، نالت البعثة الأردنية 3 ميداليات من بينها ذهبية واحدة وفضيتان.
-- (بترا)
س خ/أ م/ب ط
21/10/2023 13:15:35
MENAFN21102023000117011021ID1107280992
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.