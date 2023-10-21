افتتاح دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية في الصين غدا بمشاركة الأردن

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 21 تشرين الأول (بترا) - تُفتتح غدا الأحد، في ستاد هانغتشو الأولمبي، النسخة الرابعة من دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية، التي تستضيفها مدينة هانغتشو الصينية خلال الفترة من 22 - 28 تشرين الأول الحالي.

وتشارك اللجنة البارالمبية الأردنية بوفد يتكون من 16 لاعبا ولاعبة، يُمثلون 4 رياضات وهي رفع الأثقال، كرة الهدف، ألعاب القوى، كرة الطاولة.

وسيحظى لاعبا المنتخب الوطني لرفع الأثقال البارالمبي عبدالكريم خطاب وثروت الحجاج، بشرف حمل العلم الأردني خلال حفل افتتاح الدورة.

وشهد اليوم مشاركة البطل البارالمبي في رفع الأثقال جميل الشبلي، في حمل الشعلة البارالمبية الآسيوية، وذلك قبيل الافتتاح الرسمي للألعاب.

وستفتتح المشاركة الأردنية في آسياد هانغتشو البارالمبية، من خلال لاعبي المنتخب الوطني لكرة الطاولة أسامة أبو جامع وفاتن عليمات، حيث سيخوضان منافسات الفردي للفئتين الثالثة والرابعة على التوالي.

وتسجل اللجنة البارالمبية الأردنية مشاركتها الرابعة في الألعاب الآسيوية البارالمبية، حيث نجحت في النسخ الثلاث الماضية في نيل 17 ميدالية ملونة، من بينها 5 ذهبيات و6 فضيات و6 برونزيات.

وافتتح الأردن مشاركته في الألعاب الآسيوية منذ النسخة الأولى والتي استضافتها مدينة هانغزو الصينية عام 2014 ونال خلالها 5 ميداليات من بينها 3 ذهبيات وبرونزيتان، وفي النسخة الثانية التي استضافتها مدينة انتشون الكورية الجنوبية، نال الأردن 9 ميداليات من بينها ذهبية واحدة و4 ميداليات فضية و4 برونزية، وفي النسخة الأخيرة والتي أقيمت في العاصمة الإندونيسية جاكارتا عام 2018، نالت البعثة الأردنية 3 ميداليات من بينها ذهبية واحدة وفضيتان.

-- (بترا)

س خ/أ م/ب ط

21/10/2023 13:15:35