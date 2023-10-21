إصابة 11 من عناصر الدفاع المدني في غزة

إصابة 11 من عناصر الدفاع المدني في غزة
التاريخ
10/21/2023 3:03:32 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 21 تشرين الأول (بترا) - أصيب 11 عنصرا من عناصر الدفاع المدني، بينهم ثلاثة في حالة خطيرة، جراء استهداف طائرات الاحتلال نقطة بديلة للدفاع المدني في رفح جنوب قطاع غزة.
ولليوم الخامس عشر على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه على غزة، في محاولة لإبادة أشكال الحياة كافة في القطاع، ما أسفر عن ارتقاء أكثر من 4137 شهيدا بينهم 1524 طفلا، وإصابة ما يزيد على 13 ألفا بجروح مختلفة.
--(بترا)
أش/أ م
21/10/2023 13:02:16
MENAFN21102023000117011021ID1107280991
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