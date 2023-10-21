إصابة 11 من عناصر الدفاع المدني في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 21 تشرين الأول (بترا) - أصيب 11 عنصرا من عناصر الدفاع المدني، بينهم ثلاثة في حالة خطيرة، جراء استهداف طائرات الاحتلال نقطة بديلة للدفاع المدني في رفح جنوب قطاع غزة.

ولليوم الخامس عشر على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه على غزة، في محاولة لإبادة أشكال الحياة كافة في القطاع، ما أسفر عن ارتقاء أكثر من 4137 شهيدا بينهم 1524 طفلا، وإصابة ما يزيد على 13 ألفا بجروح مختلفة.

--(بترا)

أش/أ م

21/10/2023 13:02:16