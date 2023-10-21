Saturday, 21 October 2023 11:15 GMT

الاحتلال يعتقل 109 فلسطينيين من الضفة الغربية

10/21/2023 3:03:32 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 21 تشرين الأول (بترا) - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، 109 مواطنين فلسطينيين من مناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة.
وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان اليوم السبت، إن قوات الاحتلال اقتحمت وسط إطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن الخليل ونابلس وبيت لحم وأريحا ورام الله والبيرة، واعتقلت المواطنين بزعم أنهم مطلوبون.
-- (بترا)
م . ف/أ م/ب ط
21/10/2023 12:58:20

MENAFN21102023000117011021ID1107280990

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث