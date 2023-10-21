الاحتلال يعتقل 109 فلسطينيين من الضفة الغربية
التاريخ
10/21/2023 3:03:32 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 21 تشرين الأول (بترا) - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، 109 مواطنين فلسطينيين من مناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة.
وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان اليوم السبت، إن قوات الاحتلال اقتحمت وسط إطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن الخليل ونابلس وبيت لحم وأريحا ورام الله والبيرة، واعتقلت المواطنين بزعم أنهم مطلوبون.
-- (بترا)
م . ف/أ م/ب ط
21/10/2023 12:58:20
MENAFN21102023000117011021ID1107280990
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