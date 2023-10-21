الاحتلال يعتقل 109 فلسطينيين من الضفة الغربية

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 21 تشرين الأول (بترا) - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، 109 مواطنين فلسطينيين من مناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة.

وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان اليوم السبت، إن قوات الاحتلال اقتحمت وسط إطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن الخليل ونابلس وبيت لحم وأريحا ورام الله والبيرة، واعتقلت المواطنين بزعم أنهم مطلوبون.

-- (بترا)

م . ف/أ م/ب ط

21/10/2023 12:58:20