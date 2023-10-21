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الصحة الفلسطينية: عدم إدخال الوقود إلى المستشفيات يشكل خطرا حقيقيا على المرضى

10/21/2023 3:03:31 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 21 تشرين الأول (بترا) - قال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور أشرف القدرة، في بيان، اليوم السبت، إن عدم إدخال الوقود إلى مستشفيات القطاع يشكل خطرا حقيقيا على الجرحى والمرضى.
وتعاني مستشفيات القطاع من نقص الإمدادات ولا تزال تستقبل أعدادا كبيرة من الشهداء والجرحى من المدنيين بينهم أطفال، بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل.
-- (بترا)
أش/ب ط
21/10/2023 12:56:37

MENAFN21102023000117011021ID1107280989

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