الصحة الفلسطينية: عدم إدخال الوقود إلى المستشفيات يشكل خطرا حقيقيا على المرضى

الصحة الفلسطينية: عدم إدخال الوقود إلى المستشفيات يشكل خطرا حقيقيا على المرضى
التاريخ
10/21/2023 3:03:31 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 21 تشرين الأول (بترا) - قال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور أشرف القدرة، في بيان، اليوم السبت، إن عدم إدخال الوقود إلى مستشفيات القطاع يشكل خطرا حقيقيا على الجرحى والمرضى.
وتعاني مستشفيات القطاع من نقص الإمدادات ولا تزال تستقبل أعدادا كبيرة من الشهداء والجرحى من المدنيين بينهم أطفال، بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل.
-- (بترا)
أش/ب ط
21/10/2023 12:56:37
MENAFN21102023000117011021ID1107280989
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